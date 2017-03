Moduri surprinzatoare in care sexul iti afecteaza creierul

Nu este cel mai usor subiect de studiat, insa oamenii de stiinta incep sa dezlege misterul. Asta este ceea ce stim pana acum despre cum este afectat creierul in timpul sexului.

1. Sexul este ca un drog

Sexul ne face sa ne simtim bine. De aceea il dorim, ne place, si il cautam in permanenta. Placerea pe care o simtim in urma actului se datoreaza unei eliberari mari de dopamina, un neurotransmitator care activeaza centrul de “recompense” al creierului.

Dopamina este de asemenea responsabila pentru euforia pe care oamenii o simt cand folosesc anumite droguri. A lua cocaina si a face sex nu sunt acelasi lucru, insa implica, in mare, aceleasi regiuni ale creierului. Cafeina, nicotina si ciocolata au de-a face si acestea cu centrul de “recompense” al creierului.

2. Sexul poate actiona ca un antidepresiv

Un studiu din anul 2002 a aratat ca, din 300 de femei, cele care au facut sex cu prezervativ aveau mai multe simptome depresive decat cele care au facut sex fara prezervativ. Cercetatorii au concluzionat ca anumiti compusi din sperma, care sunt absorbiti in corp dupa sex, inclusiv estrogenul, au proprietati antidepresive.

Acestea sunt vesti bune pentru cei care se afla intr-o relatie serioasa, insa daca acesta nu este cazul tau, atunci nu ar trebui sa renunti la prezervativ. Exista si alte moduri de a-ti imbunatati starea, insa nu exista altceva care sa te protejeze de bolile cu transmitere sexuala.

3. Sexul poate fi, cateodata, deprimant

Acele componente chimice care te fac sa te simti bine pot functiona in timpul actului, insa dupa? Conform oamenilor de stiinta, exista asa numita “tristete de dupa sex”. Aproximativ o treime dintre femeile participante la un studiu au spus ca au experimentat o senzatie de tristete la un moment dat, dupa sex.

4. Sexul alina durerea

Nu sari peste sex atunci cand ai o durere de cap, pentru ca studiile arata ca aceasta se poate atenua. Participantele unui studiu german din anul 2013 au declarat ca durerile de cap sau migrenele au disparut partial sau total dupa un episod sexual. Acest efect este atribuit oxitocinei, supranumita si hormonul “apropierii”, care ii ajuta pe mame si pe bebelusi sa se apropie mai mult si care are si proprietatii de atenuare a durerii.

5. Sexul iti poate sterge memoria

In fiecare an, mai putin de 7 persoane din 100.000 experimenteaza asa numita „amnezie tranzitorie”, o pierdere de memorie brusca, dar temporara, care nu poate fi atribuita vreunei circumstante neurologice.

Aceasta problema poate aparea din cauza unui act sexual mai puternic, dar si a stresului emotional, a durerii, a unor lovituri minore la nivelul capului, sau a unor interventii chirurgicale. Uitarea poate sa dureze cateva minute sau cateva ore. In timpul unui episod, persoana in cauza nu poate forma amintiri noi sau sa isi aminteasca intamplari recente. Din fericire, efectele nu sunt de durata.

6. Sexul iti poate imbunatati memoria

Sau cel putin s-ar putea. Un studiu realizat in 2010 a aratat ca sobolanii carora le era permisa doar „o aventura de o noapte” aveau mai putini neuroni decat cei care faceau sex in mod constant, in zona creierului care este asociata cu memoria. Ramane de vazut daca sexul are acelasi efect si in cazul oamenilor (sau te poti intreba singura daca asa este).

7. Sexul te calmeaza

Studiul precedent a aratat si ca sobolanii erau mai putin stresati. Acest lucru functioneaza si pentru oameni. Un studiu a aratat ca oamenii care facusera sex recent au reactionat mai bine la situatii stresante, cum ar fi vorbitul in public, decat oamenii care nu facusera. Cum elimina sexul stresul? In cazul acesta, prin scaderea tensiunii arteriale.

8. Sexul te face somnoros

Sexul este mai probabil sa faca barbatii mai somnorosi decat femeile, dar oamenii de stiinta cred ca stiu raspunsul: partea creierului care este cunoscuta drept cortexul prefrontal se relaxeaza dupa ejaculare. Acest lucru, impreuna cu oxitocina si serotonina, poate fi responsabil pentru sindromul „adormirii imediate”.

