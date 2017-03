Marchesa Luisa Casati, excentrica muza a secolului XX

O legenda continuata si astazi, avand in vedere ca brand-ul britanic de moda Marchesa, apartinand Georginei Chapman si lui Keren Craig, nu reprezinta doar un omonim, ci este inspirat de estetica Luisei Casati. Personajul marchizei a fost intruchipat pe rand de actrite celebre, precum Vivien Leigh in piesa „La Contessa” (1965) si de Ingrid Bergman in filmul „A Matter of Time” (1976). Mai aproape de zilele noastre, John Galliano a fost inspirat de personalitatea ei atunci cand a realizat colectia pentru primavara-vara 1998 pentru Dior. (Rochiile din aceasta colectie au fost expuse la Metropolitan Museum of Art Fashion Institute). Tot Galliano a revenit la personajul Luisei Casati pentru colectia Dior haute couture din sezonul toamna-iarna 2007/2008, intitulata Bal des Artistes. Dar Galliano nu este singurul designer inspirat de faimoasa marchiza. Colectia pentru primavara-vara 2007 semnata Alexander McQueen a fost, de asemeni, inspirata de Marchesa Luisa Casati. In mai 2009, Karl Lagerfeld si-a lansat colectia Cruise 2010 la Lido in Venetia, colectie pentru care Casati a fost, din nou, muza. Iar anul trecut, in februarie, designerul londonez Omar Mansoor si-a prezentat colectia pentru sezonul toamna-iarna 2016/2017 in cadrul Saptamanii de Moda de la Londra, marchiza Casati fiindu-i muza, la aproape sase decenii de la moartea sa.

Asadar, cine a fost Marchesa Luisa Casati?

Marchesa Luisa Casati, aceasta femeie extravaganta care este inca atat de prezenta in moda contemporana, s-a nascut pe 23 ianuarie 1881 la Milano, numele sau adevarat fiind Luisa Adele Maria Amman. Luisa a fost cea de a doua fiica a lui Alberto Amman si a sotiei sale, Lucia, nascuta Bressi. Tatal sau era de origine austriaca, iar mama jumatate italianca-jumatate austriaca (Alberto Amman a primit titlul de conte de la regele Umberto I). Din pacate, Luisa a ramas orfana de la o varsta destul de frageda, mama sa murind atunci cand Luisa avea doar 13 ani, iar tatal sau doi ani mai tarziu. Practic, la moartea acestora, Luisa si sora sa, Francesca, au devenit cele mai bogate adolescente din Italia.

Casatoriti, dar traind in resedinte separate

La doar 19 ani, Luisa Amman se casatoreste cu Camillo, Marchizul Casati Stampa di Soncino, cu patru ani mai mare decat ea, devenind astfel Marchesa Luisa Casati. Un an mai tarziu, se naste Cristina Casati Stampa di Soncino, singurul copil al cuplului. Pe toata durata mariajului lor, cei doi au avut resedinte separate, desi abia in 1914 se separa legal. Totusi, cei doi vor ramane casatoriti pana in in 1946, adica pana la moartea marchizului. Daca situatia locativa a cuplului Casati poate parea una inedita, ea nu este nici pe departe cel mai excentric amanunt din biografia Marchizei Casati. Imagineaza-ti scena mondena a inceputului de secol XX si o combinatie de Lady Gaga si Madonna pe scena, la puterea 1000. Si nu e deloc o exagerare!

Regina excentricitatii la inceput de secol

Practic, Marchesa Luisa Casati era la fiecare aparitie un spectacol ambulant, tinutele ei aratand mai degraba ca niste costume decat ca niste haine normale, fiind mereu incarcate de bijuterii si pene. Aspectul practic nu a preocupat-o niciodata pe marchiza originala, care, la numeroase dineuri, aparea cu serpi vii incolaciti in jurul gatului, purtati ca și cum ar fi fost niste siraguri de perle. Avand o inaltime impresionanta (1,80 metri) si o silueta longilina, cu chipul incadrat de bucle roscate (pe care odata le-a vopsit asemenea unor dungi de tigru), marchiza a colaborat cu cei mai importanti creatori de moda ai timpului, printre care Fortuny, Poiret si Worth, dar si cu creatori rusi.

Uneori, pentru probe, marchiza era acompaniata de o versiune a sa din ceara, in marime naturala, astfel incat couturierii puteau sa realizeze haine care sa i se potriveasca perfect. Apoi, isi ducea papusa la cina si isi petrecea seara asezata langa ea.