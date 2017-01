Lush lanseaza o noua campanie in care apar cupluri LGBT, insa nu este prima data cand brandul de cosmetice se implica in sustinerea acestei comunitati. In 2015, dupa legalizarea casatoriilor gay, a fost lansat un produs special, bomba de baie #GayIsOk.

Last week, we posted a photo that created quite the stir! Let us set the record straight. Big tubs – they do exist! #bathgoals #loveislove pic.twitter.com/r9ieybNJD2 — Lush North America (@lushcosmetics) January 23, 2017

In imaginile campaniei apar cupluri gay, atat femei, cat si barbati care folosesc produsele de baie ale brandului.

Foto: Instagram