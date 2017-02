Lucruri pe care le poti face de Valentine’s Day fara sa ai nevoie de un iubit

Stii ce se intampla peste cateva zile? Va fi o zi de marti, dar pentru majoritatea cuplurilor din intreaga lume, e Valentine’s Day. Anul asta, uita sa-ti justifici statutul de single si iesi in oras: iti punem la dispozitie 25 de lucruri pe care le poti face single, e mai bine decat crezi!

1. Pentru a incepe cu dreptul, uita-te la episodul din serialul „30 Rock” in momentul in care Liz (Tina Fey) isi face un adevarat orar de Valentine’s Day.

2. Empatizeaza cu ea si incepe prin a fi de acord ca o multime de lucruri sunt, de fapt, mult mai usor de facut daca le faci de una singura. Mai exact: monologurile. Si tortul la… cana.

3. Ia-ti o prietena si mergeti la un restaurant pentru a privi acele cupluri aflate in prima etapa a relatiei lor simtindu-se cat de ciudat posibil in timp ce-ti savurezi un desert decadent.

4. Cumpara o sticla de vin scump si savureaza fiecare picatura. De maine, te poti intoarce la cele mai ieftine.

5. Mergi si rasfata-te cu un pui de somn (oh da, am zis sooooomn!)

6. Fa-ti curat in casa/apartament in timp ce “Single Ladies” (Beyonce) e pe repeat in boxe. Nu lua in seama vecinii casatoriti care nu inceteaza in a-ti cere sa dai volumul mai incet. Da-l mai tare!!

7. Fa acelasi lucru si cu piesa “No scrubs” a trupei TLC.

8. Si “We Are Never Ever Getting Back Together”, interpretata de Taylor Swift.

9. Si “Miss Independent”, Kelly Clarkson.

10. Alege Netflix si relaxeaza-te. Desigur, o cutia de inghetata iti e aproape lipita de mana.

11. Mergi la film singura si intreaba-te de ce nu o faci mai des (destul de cool, nu-i asa?).

12. Mergi intr-un bar si incepe o discutie filosofica alaturi de un om in varsta, cu barba, s-ar putea sa fie om al strazii (sau nu), dar si un profet (sau nu).

13. Nu-ti epila picioarele.

14. Foloseste banii pe care i-ai fi cheltuit pentru cadoul unui non-existent iubit pentru a-ti cumpara acei pantofi stiletto pe care-i tot privesti de o luna.

15. Nu te uita la mai mult de una, doua scene romantice. Jumatate din replicile “When Harry met Sally” nu te fac neaparat sa plangi, poti accepta asta (excluzand scena de Anul Nou).