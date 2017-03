Lucruri care te fac sa iti pierzi increderea in tine – si cum sa o recapeti

Mai jos gasesti 9 lucruri care te fac sa-ti pierzi increderea de sine, si inca 9 lucruri care te vor ajuta sa ti-o recapeti.

1. Te gandesti mereu la ceea ce spun ceilalti

Chiar daca este vorba de societate, oamenii din social-media, familia, prietenii sau colegii, „ceilalti” sunt persoanele care ne critica sau ne privesc fara incredere. Acestea sunt persoanele pe care ar trebui sa le evitam atunci cand vrem sa ne indeplinim un vis.

Sfat – Stabileste-ti niste modele demne de urmat. Gandeste-te la Maya Angelou, Angelina Jolie sau orice alta femeie care te inspira. Studiile au aratat ca acestea ne pot ajuta in demersul profesional daca ele au reusit sa atinga nivele ale succesului in domeniul care ne pasioneaza si pe noi. Un studiu al the Journal of Experimental Social Psychology a demonstrat ca femeilor care se uita la pozele altor femei-lider le creste increderea de sine.

2. Oamenii care ne descurajeaza

Cele mai multe persoane din jurul tau vor sa te vada ca reusesti, dar nu mai presus decat ei. Sunt persoane care te vor descuraja pe tot parcursul vietii. Acestia sunt cei pe care ar trebui sa ii indepartezi.

Sfat – Daca vorbele celorlalti te descurajeaza, distanteaza-te de ei. Asigura-te ca ai langa tine oameni care te fac sa zambesti. Un studiu al Universitatii din California a descoperit ca schimbul de poze cu prietenii tai te face o persoana mai fericita.

3. Alimentele si bauturile pe care le consumi

Probabil iti este foarte cunoscuta replica „Esti ceea ce mananci” care, de altfel, este si adevarata. O dieta echilibrata reduce anxietatea si iti readuce increderea de sine.

Sfat – Mentine-ti nivelul de hidratare. Un studiu publicat in The American Journal of Clinical Nutrition a descoperit ca functiile creierului pot fi compromise daca exista chiar si un semn minor de deshidratare.

4. Pozitia corpului

Amy Cuddy, autoarea cartii „Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges” spune ca ar trebui sa „te prefaci pana cand reusesti”. Studiile arata ca pozitia corpului ne influenteaza starile.

Sfat – Stai drept. Imagineaza-ti ca esti un copac cu radacinile infipte in pamant si crengile intinse spre cer. Acest exercitiu creste senzatia de putere si incredere.

5. Teama

Frica intervine atunci cand avem un lucru important de facut. Apar intrebari precum „Daca nu pot face asta?” sau „Daca ma refuza?”. Aceasta frica are puterea de a ne destrama visurile si de a ne impinge sa abandonam un lucru pe care ni-l dorim.

Sfat – Fii constienta de temerile pe care le ai si incearca sa vezi dincolo de ele, nu sa fugi de ele.

6. Vocea ta interioara

Vocea interioara este la fel de puternica chiar daca o ascultam sau, dimpotriva, o ignoram. Subconstientul nostru nu poate distinge intre fapte reale si fictiuni asa ca, daca vocea interioara iti spune ca nu poti face un lucru, asta este ceea ce tu vei crede. In aceeasi masura, daca vocea interioara iti spune ca poti, sansele sunt destul de mari ca ea sa aiba dreptate.

Sfat – Afirmatiile pozitive fac diferenta, asa ca, incurajeaza-te spunandu-ti frecvent ca poti face orice. Vei linisti vocea interioara si iti vei recastiga increderea in tine.

7. Stresul si presiunea

Fie ca este vorba de munca sau de relatiile interpersonale, stresul este prezent din diferite motive. Suntem ingrijorati ca anumite lucruri ar putea sa nu mearga intocmai cum am stabilit sau, pur si simplu, avem prea multe de facut intr-un timp relativ scurt.



Sfat – Cand esti stresata, pune-ti niste intrebari relevante: „Chiar am prea multe lucruri de facut? Am destul suport pentru tot ceea ce fac? Imi inteleg rolul si responsabilitatile? Cum pot schimba lucrurile astfel incat sa ma descurc mai bine?” Aceste intrebari te vor ajuta sa-ti stabilesti cauzele stresului si sa le combati astfel incat sa ai mai multa incredere in tine.

8. Modul in care ceilalti percep fericirea

Se spune ca „a astepta pe cineva sa te faca fericita este cea mai buna metoda prin care sa fii trist”. Daca urmaresti fericirea altcuiva s-ar putea sa nu te mai regasesti pe tine insati pe drum. Fericirea celuilalt nu este neaparat si fericirea ta.

Sfat – Descopera ceea ce te face pe tine fericita. Fii in concordanta cu propriile ganduri si actioneaza ca atare.

9. Nu ceri ajutorul

Ai crede ca oamenilor le este foarte natural sa ceara ajutor atunci cand au nevoie. Din contra. Studiile au aratat ca acestia prefera sa nu ceara ajutorul pentru ca nu vor sa se confrunte cu umilinta unui refuz.

Sfat – Un studiu recent a descoperit ca oamenii chiar te considera inteligent atunci cand ceri ajutorul, asa ca nu ezita sa il ceri ori de cate ori ai nevoie.

