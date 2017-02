La munte si la mare (de Tom Wilson)

In orice taxi ma urc, discutia cu soferul e aceeasi: providentiala si unica arhitectura geografica a acestui binecuvantat pamant. Oamenii ma intreaba, cu ochii sclipind excitati, daca am mai vazut vreodata o astfel de minune topografica – dar nu separat, ci adunata intre granitele unei singure tari!!! Munte si mare, munte si mare, munte si mare: o invocatie fara sens pe care lumea de aici o repeta la infinit, ca pe o mantra budista care, in loc sa conduca la iluminare, induce o transa nationalista exoftalmica.

Munte si mare. Am prins ideea: propozitia asta e o ramasita a comunismului, vremea cand populatia Romaniei a fost impregnata cu un nationalism primitiv. Munte si mare. In regula, am inteles: copiii zilelor noastre sunt indopati cu aceleasi mituri pentru ca, stii tu, e nevoie de timp pentru a arde manualele scolare.

Si pentru ca sa cresti niste pustani intru patriotism orb, incapabili sa chestioneze cliseele, ar putea avea ceva sens practic pentru cineva. Dar daca tot le bagi pe gat toate aceste dogme nationaliste, ar trebui sa ai, totusi, decenta sa le transformi in mituri „bune“. In mituri care nu sunt imediat dinamitate de, sa zicem, consultarea unei simple harti.

Sigur ca nu pot nega faptul ca in Romania exista munti si mare. Dincolo de mare parte din ceea ce sustin nationalistii protocronisti romani – existenta portalurilor dacice, de exemplu –, acesta e un adevar geografic indubitabil. Ma bucur ca am cazut, in sfarsit, de acord.

Dar oare nimeni nu s-a gandit vreodata sa se uite la harta Europei? Daca ne gandim la Muntenegru ca la o extensie a Serbiei, singura tara invecinata cu Romania care nu beneficiaza de miracolul divin de a avea si munte, si mare este Ungaria. (Ei bine, si Moldova, dar pentru toti aceia care flutura deasupra muntelui si a marii steagul Romaniei, Moldova este, tehnic vorbind, parte din trupul sfant al patriei.)

De fapt, din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene aproape doua treimi au munte si mare. Asta inseamna ca, daca ar fi sa te regasesti complet aleator intr-o tara din UE, statistica ti-ar spune ca in acel loc vei da peste… MUNTE si MARE! Calculul meu sumar spune ca in doar noua tari acestea nu exista impreuna si doar un singur stat, Luxemburg, nu se bucura de nici unul dintre cele doua privilegii geografice. Pe scurt, intreaga piesa de teatru cu munte si mare pare a fi doar un mod elaborat de a spune ca Romania e mai buna decat Ungaria. O clipa doar: Ungaria are niste spa-uri fabuloase, deci meciul nu s-a terminat inca.

Sa nu ma intelegeti gresit. Sunt indragostit de Romania si de romani. Asta e motivul pentru care inca ma aflu aici, in pofida talazurilor de propaganda geotectonica. Totusi, ar trebui sa incercam sa ne scuturam de acest sinistru nationalism care, in fapt, e construit pentru a compensa lipsuri esentiale. Asta se intampla de regula prin hiperbolizarea acelor lucruri pentru care tara e considerata a fi „binecuvantata“ – stire de ultima ora: petrol exista si in alte tari din Europa! – sau prin crearea unui discurs stereotipal despre oculte forte exterioare care urmaresc compromiterea Romaniei: evrei, romi, unguri, rusi, George Soros, jurnalisti britanici cu inceput de chelie etc.

Evident ca nu doar in Romania se intampla asta. Toate tarile lumii spun povesti stupide despre ele insele pentru a-si incorda muschii stimei de sine. (V-o spune un englez, venit din tara care detine copyright in asa ceva.) Dar aceasta fixatie cu muntele si cu marea a ajuns prea departe. Ce-i de-ajuns e de-ajuns!

Romania e un loc fantastic. E o tara minunata, asa cum mai sunt multe pe aceasta planeta. Lasati steagurile jos, incetati sa mai colportati ideea existentei portalurilor dacice si a celei de-a doua veniri a lui Zamolxis si alaturati-va restului omenirii! Si, indurare, incercati sa nu mai mentionati cele doua forme geografice absolut banale care, chipurile, ar face Romania unica in lume. Asta daca nu vreti sa emigrez in Luxemburg…