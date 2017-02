Kurt Cobain, o mostenire la moda

Kurt Cobain a devenit o figura iconica pentru muzica inca din timpul vietii sale – iar influenta sa covarsitoare s-a intins si catre moda, chiar de atunci. Legendele despre show-ul grunge realizat de Marc Jacobs pentru brand-ul American Perry Ellis nu s-au stins nici acum – gandeste-te doar ca, 20 de ani mai tarziu, influenta jurnalista Cathy Horyn si-a luat cuvintele inapoi si a scris un soi de scrisoare de scuze adresata designerului pentru criticile aduse la vremea respectiva. Dar, dincolo de faptul ca au devenit o referinta pentru nume celebre care isi trimit hainele pe catwalk, hainele purtate de Kurt Cobain au fost influente pentru toti cei care le-au vazut si le-au copiat in propriile tinute chiar de la acea vreme.

Baschetii uzati, pulovere ca roase de molii, bluzele in dungi, jeansii o idee prea largi, cardiganele din mohair, toate au devenit embleme ale unei generatii satule de moda – si care a ales sa poarte ceea ce avea sa devina un nou trend. Doar ca, atat in ce il priveste pe Kurt Cobain, cat si pe Chris Novoselic si Dave Grohl, ceilalti membri Nirvana, hainele nu erau niciodata doar atat. Pentru ei, ca si pentru cohortele de adolescenti care le copiau fiecare miscare, hainele erau mesaje subversive pentru niste idei cat se poate de politice – si e interesant de vazut cum, in peisajul anilor ’90, si-au facut loc niste rockeri feministi din Seattle care nu se fereau sa poarte, din cand in cand, o rochie, un boa de pene sau niste ochelari de soare cu rame groase, similari celor purtati de Jackie Kennedy in anii ’60.

Cobain a facut parte dintr-o elita a muzicienilor care nu se fereau sa se imbrace in haine pentru femei – alaturi de Iggy Pop, spre exemplu – si a vorbit deseori despre placerea de a purta machiaj, dar si despre printurile florale pe care le prefera. Azi ii celebram mostenirea fashion – una care este cu atat mai durabila cu cat a fost indrazneata nu prin piesele purtate, ci prin mesajele transmise de ele.

Foto: Instagram, Imaxtree