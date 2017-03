Karl Lagerfeld este o institutie, dar la fel e si Balaceanca (de Mihai Dan Zarug)

Spun de curand si anume acum cateva zile cand Chanel ne-a incantat cu show-ul pentru AW17 in direct si in premiera galactica, de la Paris.

Karl Lagerfeld este o institutie, lasand obraznicia mea la o parte. Omul a scris istoria modei si o face de cateva decenii bune, ba cred ca ar putea intra si in Guiness Book pentru numarul fabulos de marci de lux carora le-a asigurat, sau le asigura inca directia artistica.

Are mult mai multi ani de cariera decat am eu de viata. Dar la fel cum se intampla in viata romanului, care se trezeste admonestat violent in RATB de cate o doamna octagenara, care vrea sa ocupe 2 scaune pentru ea, bagajele si prietenii ei imaginari, Karl Lagerfeld pretinde respect prin argumentul batranetii si atat. #feelingungrateful

Si Chanel este o institutie, este casa mea de lux preferata ca istorie, viziune si orientare. Nu stiu cati stiti sau va pasa, dar casele de lux pariziene se pot imparti in doua mari categorii: Orientate spre viitor – care marseaza pe inovatie si inedit in toate aspectele universului de brand, sau de trecut – care isi trag seva din istorie, cel mai adesea din inceputurile luxului cu Ludovic al XIV-lea. #impressedyet?

Chanel e o casa a viitorului. Coco Chanel a eliberat femeia de constrangeri, corsete si pomposenii inutile, intelegand ca o femeie trebuie sa fie mai mult decat o poza rigida si o grimasa de complezenta sociala. Pe scurt, pentru ca avea un trecut de sters din memorie, Chanel nu s-a uitat niciodata inapoi.

Daca era dupa ea, sper eu, Chanel in 2017 ar fi fost facut de Nicolas Guesquiere, pentru care “femeia e viitorul” #thefutureisfemale dinainte de a deveni slogan cool pe tricourile concurentei. Un om cu o viziune atat de fresh si edgy despre ce inseamna vestimentatia unui prezent alternativ firesc, incat eu raman cateodata inmarmurit, incercand sa inteleg daca imi place sau nu, dar in orice caz, respect.

Femeia viitorului Chanel a cam ramas cu ochii atintiti in urma, iar rachetele butaforice din #scartz , care se lanseaza la finalul prezentarii, imi inspira mai degraba o visatoare din anii ’60 care isi imagineaza un viitor al robotilor pentru anii 2000, decat un vizionar al anului in care traim.

Futurismul de #sixties al acestei colectii este insa umoristic impecabil #lol, paralela automata cu personajul Lucia al lui Almodovar m-a facut sa ma amuz pe toata durata prezentarii. As spune ca daca are ceva noul Chanel, acela e umorul.

Ramane de vazut cat de amuzata va fi si clienta sa calatoreasca in timp, pana la urma, asa cum a spus Coco Chanel, “moda e nimic daca nu coboara in strada”.

Sau trebuia sa cumparam numai genti!? aaa… atunci e O.K. #thefutureisinthebag

