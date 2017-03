Interzicerea purtarii valului islamic la locul de munca este legala, potrivit Curtii Europene de Justitie

Potrivit Curtii Europene de Justitie, interzicerea purtarii valului islamic la locul de munca este legala, daca este bazata pe reguli interne ale companiei care se aplica tuturor angajatilor. Potrivit acestor reguli, toti angajatii ar trebui sa poarte tinute „neutre”.

Potrivit acestei decizii, angajatorii au dreptul sa le interzica oamenilor din companie sa poarte semne vizibile despre apartenenta lor la un anumit partid politic, filosofie sau religie. Cu toate acestea, aceste reguli nu se bazeaza pe dorintele clientilor, ci doar pe cele ale angajatorului.

Curtea Europeana de Justitiei a luat aceasta decizie dupa ce, in Belgia, o femeie care lucra ca receptionista a fost concediata dupa ce a inceput sa poarte un hijab. Aceasta a intentat un proces, acuzand compania de discriminare. Samira Achbita, care lucra de trei ani in cadrul firmei, a pierdut procesul, judecatorii stabilind ca regulile angajatorului erau clare, iar ea trebuia sa aiba o tinuta neutra, fara simboluri sau semne specifice vreunei religii. Totodata, s-a stabilit ca dorinta companiei de a afisa o imagine de neutralitate in sectorul public, cat si cel privat sau in relatiile cu clientii este normala.

Potrivit acestei decizii, angajatorii sunt cei care vor decide ce tinuta vor purta cei care lucreaza in cadrul companiei, insa ei nu vor putea fi acuzati de discriminare daca decid sa renunte la un angajat din cauza unui element vestimentar pe care il poarta. Acest lucru se poate face doar daca exista reguli interne clare, stabilite pentru toti angajatii.

