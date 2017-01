Interzicerea animalelor salbatice la circuri – semneaza si tu petitia!

Se pare ca in Romania este intotdeauna nevoie de o tragedie pentru a ne trezi si pentru a ne da seama ca unele lucruri nu sunt deloc in ordine. De data aceasta este vorba despre incendiul de la Circul Globus, in care au murit 11 animale, printre care si doi tigri. In urma tragicului eveniment, s-a lansat o petitie pentru interzicerea animalelor salbatice la circuri.

Petitia, initiata de World Wide Fund For Nature, a strans pana acum peste 35.611 de semnaturi. Anul trecut un proiect legislativ care interzicea folosirea animalelor salbatice la circuri a fost respins. Acum am putea schimba soarta acestor animale prin semnarea petitiei.

Interzicerea animalelor salbatice la circuri a fost facuta si in alte tari precum Austria, Grecia, Olanda, Slovenia, Columbia, Paraguay, Cipru, Bolivia, Peru. Nu ar putea sa fie si Romania in lista acestor natiuni care pun mai presus libertatea si fericirea animalelor in locul amuzamentului oamenilor?

Ajuta si tu la schimbarea vietii animalelor de la circ. Poti semna si tu AICI.

Foto: 123RF