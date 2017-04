Interviu cu Lucien Laviscount (Snatch)

ELLE: La ce varsta ai inceput cariera de actor? Am citit ca insusi David Beckham ti-a spus ca ar trebui sa iei in calcul aceasta cariera, cum te-ai simtit?

Lucien Laviscount: Eram foarte tanar. Nu stiam in ce lume urma sa intru si probabil daca as fi stiut, ar fi fost posibil sa nu o mai fac. Sunt foarte fericit ca am gasit ceva ce iubesc cand eram atat de mic. Sunt noroc ca fac ceea ce iubesc. Simt ca pentru foarte multe persoane este dificil sa faca ceea ce iubesc in cariera.

ELLE: Cum ai ajuns sa joci rolul lui Billy Ayres?

Lucien Laviscount: A trebuit sa ma lupt cu o multime de persoane. Am fost la auditii pentru rol si a trebuit sa fac o multime de promisiuni producatorilor, sa le spun ca voi face foarte multe lucruri daca voi primi rolul. M-am antrenat, am facut tot ce am putut ca sa fie cat mai real totul. Practic, le-am zis ‘daca imi dati rolul, imi voi da toata silinta’. A fost un proces dificil, insa a meritat.

ELLE: Spune-ne mai multe despre acest personaj si rolul lui in “Snatch”

Lucien Laviscount: Lui (Billy Aires) nu ii pasa de bani, ci doar de familie. Acesta face totul pentru familie si prietenii lui.

ELLE: Cum este sa joci alaturi de Rupert Grint si Ed Westwick?

Lucien Laviscount: Fantastic. Il cunosc pe Ed de mult timp si Rupert este cel mai de treaba roscat pe care l-am intalnit, inafara de mama mea. Mama mea este roscata, deci l-am placut imediat.

ELLE: Cum te-ai pregatit pentru acest rol?

Lucien Laviscount: Am avut doua saptamani sa ma pregatesc si am mers de cel putin 2-3 ori pe zi la sala de fitness. Am mancat pui si mult broccoli.

ELLE: Stiu ca esti foarte pasionat de muzica. Cu ce activitati iti ocupi timpul liber?

Lucien Laviscount: Da, sunt. Iubesc muzica, dar nu voi mai crea nimic prea curand. Imi place sa ajut oamenii. Sa lucrez intr-o fundatie, practic sa fac o fapta buna in fiecare zi. Daca poti ajuta si poti face lucrurile mai bune pentru cineva, lumea va fi un loc mai bun, asadar imi petrec timpul liber ajutand alte persoane, familia sau prietenii. Asta ma face fericit.

ELLE: Cum este acest rol diferit fata de cele pe care le-ai avut pana acum?

Lucien Laviscount: In „Snatch” este foarte multa presiune pe ceilalti, dar este mai amuzant. Exista comedie, a fost interesant sa ma antrenez si personajul este mai dinamic. A fost o provocare, dar in acelasi timp, o experienta foarte satisfacatoare.

ELLE: Care a fost pana acum personajul preferat pe care l-ai interpretat?

Lucien Laviscount: Billy „Fucking” Ayres.

ELLE: Pe cine admiri cel mai mult ca actor? Cine este pentru tine un model de urmat?

Lucien Laviscount: Admir actorii care pot avea roluri dificile, de exemplu Gary Oldman, Joaquin Phoenix, orice actor care se poate pune in situatii care inseamna mai mult decat actorie.

Il poti urmari pe Lucien Laviscount in rolul lui Billy Ayres incepand cu 18 aprilie, in fiecare marti, la ora 23 pe AXN.