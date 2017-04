Interviu cu Andreea Bogdan

Am descoperit-o pe Andreea acum un an pe blogul lui Garance D’ore, aici – mi-a facut asa o bucurie sa constat ca un blog atat de faimos prezenta o romanca talentata. Andreea este fotograful transilvanean care poarta vintage cu asa o nonsalanta incat ai putea jura ca piesele sunt desprinse parca din ultimul show de moda parizian. Atentia la detalii atat in fotografie cat si in felul in care creeaza editoriale folosindu-si propria garderoba vintage este unul dintre atuurile care definesc stilul inconfundabil al Andreei.

Photo: Diego Zuko for Glamour US