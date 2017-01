Am devenit dependenti de tehnologie, de telefonul nostru si de lumea virtuala. Acest lucru nu ar fi insa o problema daca nu ar afecta grav relatiile pe care le avem cu cei din jurul nostru si, mai ales, cu partenerul. Daca vrei sa petreceti mai mult timp impreuna, puteti tine cont de aceste idei de intalniri unde nu veti putea folosi smartphone-ul.

1. Vizitati un muzeu

Sa vizitati un muzeu poate fi o idee foarte buna de intalnire, deoarece va veti putea cunoaste mai bine daca sunteti la inceput. In plus, va fi foarte dificil sa va uitati si in telefon avand in vedere cate opere de arta vor fi in jurul vostru. Dedicati acestei activati o zi intreaga de weekend si faceti-va o lista cu expozitiile pe care ati vrea sa le vedeti.

2. Cina si film complet

Desi este o idee intalnita foarte des, nerecomandata pentru prima intalnire (nu veti putea comunica foarte mult, mai ales daca alegeti sa mergeti doar la film), poate functiona foarte bine. Stabiliti amandoi ca nu veti folosi telefonul in timpul cinei (doar in cazul unor urgente aveti voie). La film lucrurile sunt deja clare, ar fi nepoliticos pentru cei din jur sa iti folosesti smartphone-ul, asadar cel mai probabil niciunul din voi nu va fi tentat sa o faca.

3. Incercati boardgames sau activitatile de tip “Escape room”

Aceste activitati sunt perfecte mai ales daca este vorba de o intalnire dubla. Veti avea nevoie de multa atentie, asadar veti uita complet de existenta Instagramului. Totodata, ajungeti sa lucrati in echipa si aveti oportunitatea sa va cunoasteti mai bine.

4. Mergeti la un curs de gatit sau de dansat

Incercati sa gasiti activitati care sunt in afara zonei de confort. Alegeti un curs de gatit, este o modalitate extraordinara de a invata impreuna ceva nou, care va fi de folos. Daca amestecarea unor ingrediente nu este pe placul tau, puteti alege un curs de dans. Atmosfera romantica, daca alegeti tango si calorii pierdute. Suna perfect, nu?

5. Relaxati-va la spa

Gasiti o zi in care va puteti relaxa amandoi si mergeti impreuna la spa sau la piscina. Veti avea parte fie de calorii pierdute (daca alegeti sa inotati), fie de masaje care va vor ajuta sa va deconectati de toate problemele. Priviti aceasta intalnire ca pe o modalitate de a va rasfata impreuna, fara ca vreunul sa depuna un efort in plus. Uitati de telefon pentru o zi si veti simti diferenta in starea voastra de spirit.

