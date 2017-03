HBO anunta data premierei sezonului 7 „Game of Thrones” intr-un mod neasteptat – vezi si primul trailer oficial al ultimului sezon!

„Game of Thrones” stie cum sa ne tina pe jar! Iar aceasta expresie nu a fost folosita deloc intamplator – ieri, HBO a anuntat care va fi data premierei sezonului cu numarul 7 a mult-asteptatului serial „Game of Thrones” intr-un mod… sa ii spunem surprinzator!

Printr-un comunicat de presa dat mediei ieri, HBO anunta pe toata lumea ca va dezvalui data premierei intr-o transmisiune live pe Facebook. Dar cand fanii serialului s-au grabit sa ajunga pe pagina de Facebook, nu mica le-a fost mirarea cand au realizat ca vedeta filmuletului live era… o bucata mare de gheata. Se pare ca privitorii trebuiau sa scrie „foc” la comentarii pentru ca bucata de gheata sa se topeasca si sa dezvaluie informatia scrisa in interior – data de lansare a ultimului sezon.

Lucrurile nu au mers asa cum erau planuite totusi, pentru ca bucata de gheata se topea foarte greu, iar transmisiunea live a durat peste o ora. Insa, intr-un final, data premierei a fost aflata: aceasta este 16 iulie 2017.

Bineinteles, HBO nu a scapat de comentariile Internetului cu privire la ideea esuata de dezvaluire a datei premierei, dar acestea au fost, majoritatea, inovensive si amuzante. Iata cateva reactii de pe Twitter:

Welcome to 2017, where over 100,000 people are watching a live stream of ice melting to reveal the premiere date for #GoTS7 #GameofThrones pic.twitter.com/d6MmMMjRGt — Allyson Punderland (@ReallyAlly) March 9, 2017

Me: „I’m so over the #GameofThrones hype.” Also me: Watches ice melt for the better part of an hour. pic.twitter.com/9VnZXIuscP — Jenna Mullins (@JBomb11) March 9, 2017

Waiting for the ice block melt #GOTs7 pic.twitter.com/m36Jlktl8H — Wayner Rodrigues (@Wayner_20) March 9, 2017

so glad 110,000 of my closest friends could join me to watch a giant block of ice stand its ground pic.twitter.com/7m9XTNKC1f — Caroline Framke (@carolineframke) March 9, 2017

Dupa transmisiunea live, HBO a oferit fanilor, pe Twitter, si primul trailer oficial al noului sezon „Game of Thrones”, pe care il poti urmari mai jos. Se pare ca cel de-al 7-lea sezon promite lucruri mari. De-abia asteptam sa vedem cum se va sfarsi lungul razboi! Iarna va veni, in sfarsit, in iulie, iar asteptarile sunt (putin spus) foarte ridicate.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ — Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017

