Greva Generala a Femeilor – tot ce trebuie sa stii despre acest eveniment global

Daca nu stiai deja, in intreaga lume se desfasoara astazi Greva Generala a Femeilor, un eveniment important, organizat in Statele Unite de Women’s March si National Women’s Liberation.

Greva a fost denumita „A day without a woman”, urmand ca in aceasta zi femeile sa lipseasca de la locul de munca si nu numai. Pe site-ul acestui eveniment sunt precizate toate modalitatile prin care o femeie poate protesta, daca nu poate lipsi de la job, iar printre acestea se numara refuzul de a face curat in casa, de a face mancare, de a zambi fortat, de a flirta, lucruri pe care oricare dintre noi le-am face in mod obisnuit in fiecare zi, fie ca ne dorim sau nu asta.

Organizata initial in Statele Unite ca o masura impotriva politicii misogine conduse de administratia Trump, la fel ca Marsul Femeilor, greva va fi organizata si in restul lumii, site-ul oficial anuntand ca peste 30 de tari vor participa la acest demers. De ce s-a ales o astfel de masura? Ei bine, o greva generala nu poate fi ignorata, pentru ca aceasta poate avea consecinte asupra economiei unei tari, asadar este mult mai eficienta decat un protest sau un mars.

Daca te intrebi care sunt mai exact lucrurile pentru care femeile din intreaga lume participa la aceasta greva, afla ca acestea sunt bine stabilite si sustinute de fiecare tara participanta.

Thank you Lady Liberty for standing with the resistance and going dark for #DayWithoutAWoman 🗽 📷: Randall Balsmeyer #StatueOfLiberty A post shared by Women’s March (@womensmarch) on Mar 7, 2017 at 8:56pm PST

Astfel, potrivit The Guardian, printre principalele lucruri cerute sunt egalitatea in drepturi, salarii egale cu cele ale barbatilor, libertate totala cand vine vorba de contraceptie, oprirea remarcelor rasiste si a abuzurilor sexuale.

In Statele Unite sunt organizate mici proteste in diverse state, iar marile manifestatii sunt asteptate in Chicago si Washington, iar in New York, Statuia Libertatii nu va fi luminata. In Marea Britanie se asteapta ca numeroase femei sa nu se prezinte la locul de munca, in Londra fiind organizat si un protest.

Si in Argentina va fi o greva, anul trecut existand si un protest national dupa o saptamana plina de violente impotriva femeilor. In Peru, femeile vor protesta in 10 regiuni impotriva violentei de toate felurile: fizica, sexuala, emotionala si economica. In Brazilia, actiunile organizate in peste 70 de state se vor concentra asupra feticidului.

In Kenya, femeile lupta pentru egalitate, fiind organizate evenimente unde acestea se pot testa pentru cancerul cervical si HIV.

Este pentru prima data cand o Greva Generala a Femeilor este anuntata la nivel global, pana acum existand astfel de evenimente doar la nivel national. In Polonia, in luna octombrie a anului trecut 100.000 de femei imbracate in negru au protestat impotriva unei legi care ar fi putut interzice avortul, in urma actiunilor lor Parlamentul respingand aceasta masura.

In Irlanda, in 1975, 25.000 de femei au protestat pe strazi si aproape 90% din populatia de sex feminin nu a mers la locul de munca, nu a gatit, nu a facut curatenie si nu a stat cu copiii, iar anul trecut, femeile au iesit din cladirile in care lucrau la ora 14:38, protestand impotriva salarizarii incorecte, barbatii castigand mai mult decat acestea.

Si, daca te gandeai ca toata aceasta miscare a femeilor din intreaga lume pare ca a aparut de curand, afla ca nu este deloc asa. Primul mars oficial pentru Ziua Femeii, prin care se cerea dreptul la vot, salarii mai bune si scurtarea programului de munca, a avut loc pe 28 februarie 1908. Peste 5 ani, Ziua Internationala a Femeii s-a mutat pe 8 martie, fiind recunscuta apoi de Natiunile Unite in 1975.

Daca nu ti se pare nici tie normal sa fii agresata verbal sau sexual pe strada, in autobuz sau oriunde altundeva, sa nu te simti in siguranta daca nu esti insotita, sa primesti un salariu mai mic fata de colegul tau din acelasi departament, doar pentru ca el este barbat, daca vrei sa fii libera in deciziile pe care le iei in privinta corpului tau, este momentul sa te alaturi si tu acestei masuri.

La fel ca in tarile participante, s-ar putea sa nu poti lipsi nici tu de la locul de munca. Este in regula, nimeni nu si-ar dori probleme. In schimb, in semn de solidaritate, poarta astazi rosu, refuza sa faci orice nu-ti doresti: curatanie, mancare, chiar sex. #BeBoldForChange

