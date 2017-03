Femeile carora uitam sa le multumim

Desigur, asa cum nu avem nevoie de o zi speciala pentru a sarbatori iubirea, nu avem nevoie nici de o zi pentru a celebra femeile, insa in ambele cazuri este un motiv de bucurie. Asadar, de ce sa nu o facem, daca putem?

Cred ca astazi ar trebui sa ne amintim de femeile importante din viata noastra, cele care ne-au impresionat si influentat, poate mai mult decat am crede. Inca din copilarie am fost crescuti de femei, fie ca a fost vorba de mama, bunica, educatoare, invatatoare, diriginta si asa mai departe. De la acestea am invatat poate mai multe decat as putea eu sa imi dau seama, insa, cu toate acestea, in mintea mea au ramas si cu siguranta vor ramane cateva femei pe care le consider un etalon cand vine vorba de eleganta, rafinament si bunatate.

Nu am un model pe care sa-l urmez, nu mi-am fixat niciodata asa ceva. Nu am intalnit si nici nu am citit despre o personalitate care sa ma faca sa exclam „Vreau sa fiu asa in totalitate”, dar asta nu inseamna ca nu au existat, de-a lungul timpului, femei care mi-au schimbat gandirea din anumite puncte de vedere.

Aceste femei exista pentru mine, insa, sincera sa fiu, nu le-am multumit niciodata indeajuns. Printre acestea se numara si doua profesoare de limba si literatura romana, atat din scoala generala, cat si din liceu. In mintea mea, acestea intruchipeaza perfect ce inseamna sa fii profesoara, atat ca mod de predare, cat si ca aparitie.

Cele doua profesoare din clasa a 5-a si, respectiv, din liceu, sunt intotdeauna o prezenta eleganta, rafinata, cu glasul usor ragusit, insa melodios. Cu parul prins perfect, fie intr-un coc, fie intr-o coada simpla, cu un ruj aplicat delicat, acestea raman pentru mine un exemplu de femei puternice, asa cum fiecare dintre noi ar trebui sa fim. Povestile lor de viata pot impresiona, acestea povestindu-si tineretea in asa fel incat sa fii invidios ca n-ai trait si tu in acea perioada, desi, sa recunoastem, viata este mai usoara acum ca oricand.

Desigur, acestea nu sunt singurele femei care mi-au conturat personalitatea si modul de a gandi pana in prezent. Din lista femeilor carora nu le multumesc suficient face parte, desigur, si mama mea.

Cred cu tarie ca mama este exemplul femeii puternice, care face atat de multe incat te intrebi cate ore are ziua pentru ea. A avut grija de mine si inca o face, pentru ca, in mod evident, la ea apelez de fiecare data cand simt ca nu pot face ceva singura, fie ca este vorba de vreun preparat culinar sau orice altceva. Si, pe langa asta, isi urmeaza pasiunea, chiar daca asta inseamna mai putin timp liber pentru a se relaxa.

Probabil nici eu, dar nici tu, nu multumim suficient multor femei. Si nu este vorba doar de mama, bunica sau alte persoane din familie. Sa nu uitam de toate acele femei care au vrut intotdeauna sa te ajute, sa te scoata din incurcaturi si sa petreaca timp cu tine cand tocmai ai trecut printr-o dezamagire in dragoste.

Astazi ar trebui sa multumim prietenelor, colegelor si femeilor care ti-au luat apararea pe strada, cand ai trecut printr-o situatie neplacuta. Astazi, (ideal ar fi sa o facem in fiecare zi), sarbatoreste alaturi de femeile importante din viata ta si multumeste-le pentru toate momentele petrecute impreuna care te fac sa zambesti sau te ajuta sa lupti cu mai multa ambitie pentru ceea ce iti doresti.

Foto: Imaxtree