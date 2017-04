Printul William si Lady Gaga discuta onest despre sanatatea mintala

Printul William si Lady Gaga au avut o conversatie onesta pe Facetime, ca niste vechi prieteni, in care vorbesc despre sanatate mintala. Despre ce este vorba? Ei bine, Printul William si Lady Gaga se numara printre promotorii unei noi campanii dedicate sanatatii mintale, si au ales sa isi arate sustinerea prin intermediul unui apel inregistrat pe Facetime. Clipul ii arata pe cei doi purtand o conversatie destul de intima, Gaga din bucataria sa din Los Angeles, iar William din biroul sau din Kensington Palace. „Exista stigma si rusine asociate tulburarilor mintale, simti ca ceva e in neregula cu tine”, marturiseste Lady Gaga, vorbind despre faptul ca traieste cu sindromul socului post-traumatic, dupa ce a fost agresata sexual la varsta de 19 ani. De altfel, Gaga a ajuns sa participe in campania la care mai lucreaza si Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, dar si Printul Harry, rugata de Printul William, caruia i-a venit ideea dupa ce a citit marturiile cantaretei din cadrul propriei sale campanii, Born This Way.

„Ar trebui sa fiu foarte fericita, dar nu te poti abtine cand te trezesti dimineata si esti atat de obosita si de trista, plina de anxietate, aproape ca nu poti sa gandesti”, a mai povestit Gaga, care a si laudat povestile spuse de ceilalti participanti la campania (printre care se numara si Printul Harry, care tocmai ce a povestit cat de greu i-a fost sa treaca peste decesul mamei sale, Lady Diana Spencer).

„E timpul ca toata lumea sa vorbeasca despre asta”, i-a spus Printul William lui Lady Gaga. „Chiar si o conversatie cu un membru al familiei sau cu un prieten poate face o diferenta majora.”

Printul William si Lady Gaga isi doresc sa continue sa munceasca impreuna pentru a imbunatati vietile tinerilor care sufera de tulburari mintale, iar clipul lor din seria #oktosay este doar inceputul. Dar ideea centrala este clara – ei vor sa inlature stigma si teama care ii fac pe cei suferinzi sa se inchida in ei si sa nu caute ajutor. Cei doi au in plan o intalnire in luna octombrie, care sa stabileasca pasii urmatori pentru actiunile lor.

Clipul conversatiei dintre Printul William si Lady Gaga a fost postat pe pagina de Facebook a familiei regale.

Citeste si:

Printul Harry a facut terapie pentru tulburari de sanatate mintala

Foto: Hepta