Adevarul nespus despre fostele sotii ale lui Donald Trump

Oare ce le-a transformat intr-o bataie de cap asa de mare pentru cel de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite și de ce au reprezentat mereu materie prima pentru ziarele de scandal?

De la aventuri la procese, iti dezvaluim detalii mai putin cunoscute despre fostele sotii celebre ale lui Donald Trump.

1. Ivana Trump si Marla Maples s-au certat pe partie

Se pare ca Ivana si Marla au avut o altercatie celebra în 1989, cand amandoua se aflau in acelasi resort de schi, in Aspen. Detaliile variaza, dar toate relatarile coincid in legatura cu faptul ca cearta a vizat aventura pe care Maples o avea cu Donald.

Revista People relateaza ca Ivana a infruntat-o pe Marla in afara unui restaurant, numind-o „catea” si cerandu-i sa-i lase sotul in pace. Martorii spun ca Donald a disparut din peisaj in timpul scandalului, decoland cu schiuri cu tot, dupa care Ivana l-a prins din urma pe partie si i-a facut celebrul gest cu degetul mijlociu ridicat in sus.

Nu stim cat de exacte si nepartinitoare sunt aceste relatari, dar cert este ca divortul celor doi a fost anuntat o luna mai tarziu.

2. In urma partajului, Ivana s-a ales cu o suma consistenta de bani

Desi divortul celor doi a fost anuntat in februarie 1990, Ivana si Donald au ajuns la o intelegere financiara abia in martie anul viitor, in parte datorita unei dispute asupra contractului prenuptial.

Potrivit publicatiei New York Times, asteptarea a meritat pentru Ivana, care s-a ales cu 14 milioane de dolari, o proprietate cu 45 de incaperi in Greenwich, un apartament in Trump Plaza, si cu dreptul de a folosi o luna pe an proprietatea Mar-a-Lago, care numara nu mai putin de 118 camere, din Florida.

Potrivit aceleiasi publicatii, Ivana urma sa primeasca 650.000 de dolari anual ca pensie alimentara pentru copii. La acel moment, era un pic neclar cum urma sa se achite Donald de aceste indatoriri, avand in vedere presupusele sale dificultati financiare.

In ciuda acestei intelegeri, care a urmat unui acord initial stabilit in decembrie 1990, cei doi au continuat sa se lupte in tribunal in urmatorii cativa ani. Ba chiar, in 1992, Donald a obtinut un ordin prin care o impiedica pe Ivana sa faca declaratii publice despre fostul lor mariaj.

El a dat-o in judecata pe Ivana pentru a-si recapata cei 25 de milioane pe care ea i-a obtinut in cash, proprietati si alte bunuri, in urma partajului. Ivana a contracarat cu un alt proces. Cei doi au ajuns la o intelegere finala in mai 1993. In septembrie 2016, in timpul campaniei prezidentiale, publicatia The New York Times si lantul de ziare Gannett au inaintat o motiune prin care cereau desecretizarea documentelor legate de divortul celor doi. Motiunea a fost insa respinsa.