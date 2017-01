18 State americane au adoptat legi pentru a proteja drepturile femeilor impotriva actelor semnate de Trump

Se pare ca in urma Marsului Femeilor de saptamana trecuta, tot mai multi au aderat la miscarea care este impotriva deciziei luate de Trump.

Reprezentantii din Arizona, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Iowa, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, New Mexico, Oregon, Texas, Virginia si Wisconsin au alcatuit o lege care sa sporeasca accesul la solutiile de contraceptie urgente, cum ar fi in cazul supravietuitorilor atacurilor sexuale.

Legea reinstituie ideea ca avortul este un serviciu de sanatate, garantand acoperirea acestuia de asigurarile de sanatate private si publice. Se doreste deasemenea impiedicarea companiilor de a lua masuri impotriva angajatilor, din punct de vedere al deciziilor luate cu privire la drepturle de reproducere. Reprezentantii sustin si ca oamenii nu ar trebui sa fie judecati in functie de religie sau alte credinte personale.

Interesant este faptul ca legea provine exact din statele in care Trump a avut succes in Campania Electorala. Un sondaj de opinie din mai 2016 arata ca 79% dintre americani ar vrea ca procedura de avort sa fie legala in toate sau cel putin in anumite circumstante.

In urma acestor evenimente, s-a atras atentia catre grija cu care este nevoie sa fie ales reprezentantul cetatenilor, pentru ca el sa implineasca dorintele poporului si nu pe cele personale.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE