Experiment social in metrourile din Mexic: scaunul cu o forma ciudata

Cei din spatele campaniei au filmat reactiile oamenilor care au folosit metroul in ziua respectiva. Scaunul are forma unui barbat, respectiv a abdomenului si a zonei genitale. Scaunul apare ca si cum barbatul ar fi nud iar atat pieptul, cat si penisul sunt puternic pronuntate.

Conceptul din spatele campaniei este acela de a arata barbatilor cat de inconfortabil se simt femeile in fiecare zi fie in metrou, fie in alte spatii publice.

Drept dovada, cativa dintre cei care au fost filmati au avut reactii de rusine, dezgust sau confuzie. Cei care au luat loc, totusi, s-au grabit sa acopere forma penisului ce era intre picioarele lor.

Experimentul social are si un mesaj scris ce citeste: “Este inconfortabil sa te asezi aici, dar chiar si asa nu se compara cu cat de incomfortabil este sa fii femeie si sa fii hartuita sexual in fiecare zi. 9 din 10 femei in Mexico City au fost victimele unui tip de hartuire sexuala.”

Filmarea a ajuns virala foarte repede datorita acestui concept neasteptat, dar si a reactiilor calatorilor.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Youtube