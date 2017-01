A existat un Mars al Femeilor si in Romania, iata detalii

„De fiecare data cand o femeie isi apara drepturile, probabil fara sa stie, fara sa pretinda aceasta, ea apara drepturile tuturor femeilor.” – Maya Angelou

Cu aceasta idee in minte, doua activiste pentru drepturile omului au initiat la Bucuresti, in semn de solidaritate, un mars. Acestea au reusit in timpul scurt de organizare sa adune mai multe persoane, printre care si cetateni americani.

Deoarece a vrut sa se alature femeilor din intreaga lume la acest mars, insa nu exista niciun eveniment deja creat, Claudia Serbanuta a decis sa ia initiativa si sa-l organizeze: “Eu de asta am vrut sa ies, simteam nevoia de solidarizare. Am vrut sa ies, nu am gasit unde, asa ca am facut eveniment. Nu am stat in casa sa ma plang. Si am gasit ajutor si sustinere. Chiar m-a intrebat o prietena daca cunosc pe toata lumea si i-am spus ca nu. Parea tare surprinsa.”

Alaturi de ea s-a implicat si Daniela, ea vorbind imediat cu prietenii despre acest eveniment si importanta lui: “Eu nu o cunosteam decat pe intiatoarea evenimentului si vreo doua activiste prin Facebook, dar sunt conectata la mai multe organizatii neguvernamentale si retele de advocacy pentru drepturile femeilor, in special dreptul la sanatatea reproducerii. Acest lucru m-a motivat sa nu stau pe ganduri si sa particip in calitate de co-organizatoare. Am alertat imediat cercul meu de activiste, dar am constatat ca au participat si persoane care au aflat de mars de pe Facebook pur si simplu, inclusiv tineri americani, dar si jandarmi, care au aparut odata cu noi si ne-au escortat pe tot parcursul marsului. Ba chiar au dorit sa stie mai multe lucruri despre motivatia noastra.“

Marsul de la Bucuresti nu a fost de aceeasi amploare ca cele din alte tari, insa este cu siguranta o speranta pentru o urmatoare initiativa. Evenimentul a fost vizibil pe Women’s March Global, precum și pe Sister Marches.