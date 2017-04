Evita aceste 4 tipuri de barbati – iti vor frange inima

Dr. Paul DePompo, psiholog si director al Institutului de Terapie Comportamentala Cognitiva din Sudul Californiei vorbeste despre 4 tipuri de barbati care insala.

• Cel fermecator

Cine este: Cu greu ii poti rezista. Este inteligent, amuzant, dragut si ii place sa fie inconjurat de persoane exact ca el. „Crezand ca poate avea ceea ce isi doreste, vede aventurile precum o recompensa pentru persoana speciala care el este. A accepta ceva mai putin decat ceea ce vrea il va face sa se simta ca un prost. Se poate comporta bine intr-o casnicie, insa va crede in continuare ca trebuie sa-si exersese dexteritatea in materie de sex. Cucerindu-te pe tine isi demonstreaza ca inca poate face asta” spune Depompo.

Cum il depistezi: DePompo ne sfatuieste sa fim atente la actiunile lui. „Cel fermecator va ematiza cu tine cand te va dezamagi, astfel ca iti va fi greu sa stai suparata pe el. Se va concentra pe satisfactiile lui proprii, va cheltui bani ca sa impresioneze si cel mai probabil va cauta sa dea vina pe altii cand apar probleme”.

• Cel caruia ii lipseste un lucru

Cine este: Anii in care a adunat frustrari in privinta sexului il va face sa vrea sa se abata de la drum. „Cu toate ca el si sotia lui ar putea fi prieteni buni, trece printr-o criza a stimei de sine in privinta sexului si crede ca o aventura cu tine este cheia spre fericire. Are fantezii pe care nu i le poate impartasi sotiei pentru ca nu se deschide in privinta asta”, spune DePompo. Desi exista aspecte ale casniciei lui care pot merge bine, simte o dorinta pentru aceasta conexiune fizica.

Cum il depistezi: Flirteaza foarte mult si face afirmatii, glume si comentarii despre sex. „Poate deveni foarte concentrat pe valorile morale pentru a diminua importanta sexului, a geloziei sau a nervozitatii cu privire la fericirea celorlalti, si iti va spune ca sotiei lui nu ii place sexul”.

• Cel singuratic

Cine este: Singuraticul pare a fi un catelus pierdut, insa este departe de acest lucru. “Singuraticul are un trecut in care i-a pus mereu pe ceilalti pe primul loc, iar acum are nevoie de aprecierea pe care, probabil, nu a primit-o niciodata. Cu toate ca este constient de avantajele si dezavantajele casniciei, este mult mai determinat sa creeze o conexiune cu tine”, explica DePompo.

Cum il depistezi: Observa daca evita sa-si exprime nevoile si dorintele. “Ii pune pe ceilalti pe primul loc si nu este fericit ca face asta? Face afirmatii pasive-agresive despre ceilalti? Singuraticul va munci pana la epuizare pentru a sta departe de casa si va juca rolul de “martir”pentru a castiga simpatia celorlalti”.

• Cel pregatit

Cine este: Cel pregatit nu mai este implicat in casnicia lui. Vrea sa mearga mai departe, dar faptul ca tu vei fi sau nu aceea este discutabil. “Si-a pierdut speranta si nu se asteapta ca sentimentele de iubire sa se reintoarca. Chiar daca acestea se pot reaprinde, el nu le va da atentie” subliniaza DePompo.

Cum il depistezi: Da semne clare ca vrea sa treaca mai departe si face pasi in acest sens. “Vorbeste cu prietenii apropiati si cu familia despre planurile lui si va merge la psiholog pentru a-si pune in ordine sentimentele” spune DePompo.

Daca iti spune ca pune capat casniciei lui, asigura-te ca are si documentul care atesta acest lucru.

“Cei mai multi barbati din aceste 4 categorii au crescut cu parinti care nu si-au mentinut o relatie armonioasa, asa ca nu stiu cum arata ea de fapt” , spune DePompo. Acesta ne sfatuieste sa gandim de doua ori inainte sa incepem o relatie cu oricare dintre acesti barbati.

Text: Denisa Coman

Foto: Imaxtree