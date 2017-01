Emma Watson, una dintre actritele pe care le admiram cel mai mult, si-a facut, recent, publica lista de carti citite in 2016. Noi vedem in asta o ocazie perfecta de a ne imbogati lista de „carti care trebuie neaparat citite”!

Emma Watson si lista sa de carti citite – inspiratie pentru lecturile tale!

Actrita pe care am cunoscut-o in iubita serie de filme „Harry Potter”, unde a interpretat rolul lui Hermione Granger, Emma Watson, a citit 39 de carti in 2016. Un numar de lecturi destul de mare, daca stam sa ne gandim cate alte activitati are Emma: actorie, activism etc. Si o lista de titluri foarte variata: de la fictiune, pana la memorii si critica. Totusi, nu putem sa nu observam ca o gramada de carti de pe lista Emmei Watson sunt lecturi feministe – iar asta nu este deloc o surpriza din partea ei, avand in vedere toata munca pe care o depune pentru a lupta pentru drepturi egale si pentru eliminarea discriminarii in functie de gen.

„Rasfoieste” galeria noastra si descopera 10 din cele 39 de carti de pe lista Emmei Watson!

Foto: PR