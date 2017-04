ELLEExpert : 5 sfaturi pentru cei care nu pot medita

A fi interesat din punct de vedere mental de meditatie este una, insa a integra meditatia in viata noastra este, cu siguranta, alta mancare de… legume. Meditatia este un fel de exercitiu care se invata practicand continuu, ne marturiseste Bogdan. Daca te afli in acest punct si simti ca ar trebui sa incluzi meditatia in rutina ta zilnica, ai nevoie de putin ajutor pentru a depasi blocajele care apar.

1.De unde sa incep?



Trebuie sa pui in aplicare meditatia, fara sa te gandesti prea mult de unde sa incepi. Orice inceput, indiferent ca e vorba de meditatie, de exercitii de rutina sau yoga debuteaza cu pasi mici. Incepe prin a sta in pozitie turceasca, fara sa faci nimic. Relaxeaza-te! Pe masura ce reusesti sa intri in ritmul practicii, o sa-ti gasesti mereu timp pentru asta si o s-o faci de fiecare data cu placere. Desigur, asta cere timp, iar tu trebuie sa ai rabdare pentru a vedea rezultatele.

2. Nu am timp

Este de inteles ca toate responsabilitatile, cariera, copiii iti ocupa mult timp. Dar toata lumea este in situatia asta. Si toata lumea trebuie sa gaseasca acele cinci minute in care sa se opreasca si sa se concetreze pe respiratie. La inceput nu o sa ai vreo experienta revelatoare. Dar meditatia poate sa-ti salveze timp, atunci cand o practici regulat. Fiind mai constient si mai vigilent, vei elimina erorile sau greselile care cer timp pentru a fi rezolvate.

Exista cateva trucuri pe care le poti face pe parcursul zilei daca te simti foarte presat de timp. Orice actiune, cum este mancatul sau stersul prafului, sau mersul pe strada pana acasa, poate fi transformata intr-o actiun

e constienta. In aceste momente putem fi atenti la senzatiile noastre si la ce se petrece in interiorul fiintei noastre.

3. Nu pot sa-mi opresc gandurile

Este adevarat ca traim intr-o lume cu probleme si stresul este din ce in ce mai prezent. Dar pana la urma este o alegere daca ne concetram sau nu pe aceste lucruri negative. Meditatia este o metoda prin care putem face un pas inapoi, ne putem deconecta, traind in acelasi timp in realitate. Asa ca da, problemele vor fi acolo si cand te vei intoarce la realitate, dar asteapta acel moment pentru a te concentra pe ele. Acum este despre tine.

Daca simti ca gandurile te distrag in continuare, pastreaza cateva momente inainte de meditatie pentru a le digera. Le poti chiar scrie si apoi revizui dintr-o noua perspectiva atunci cand termini meditatia. O alta modalitate de a le opri este sa meditezi cu mantre si sa-ti directionezi intreaga concentrare pe repetitia unor silabe.

4. Ma plictisesc repede

Incearca sa gasesti placerea in aceasta stare de liniste mentala. Schimba-ti perspectiva: nu este plictisitor, este eliberator. Daca tot te plictisesti sa stai in pozitie statica, exista si meditatii mai dinamice. Dar ca sa ai cu adevarat rezultate, incearca sa meditezi cu o mantra sau asculta o meditatie ghidata. La aceea sigur nu te vei plictisi pentru ca astepti in continuu sa vezi ce se mai petrece.

5. Nu-mi gasesc echilibrul

La inceput nimic nu ofera rezultate deosebite, remarcabile, de aceea este nevoie de timp. Nu te astepta ca, dupa prima sedinta de meditatie, toata viata ta sa se schimbe si tu sa fii alt om, cel fara griji si fara probleme. Meditatia este extrem de benefica daca devii prieten cu ea, daca va face parte din viata ta si din rutina ta zilnica. Trebuie sa te gandesti ca este scaparea ta din aglomeratia zilnica, este timpul acordat sinelui, de aceea, cu rabdare si perseverenta vei ajunge la rezultatele dorite si vei deveni o persoana echilibrata, atat fizic, cat si emotional.

Foto: 123RF