Diferentele majore dintre dorinta si iubire

Aceste doua sentimente sunt foarte asemanatoare, iar ambele ne ofera fluturasi in stomac si un zambet pe buze. Ambele apar la inceputul fiecarei relatii, dar cum facem diferenta intre dorinta si iubire? Iata cum se manifesta cele doua.

1. Modul in care te imbraci la o intalnire

Sigur, primele intalniri te vor surprinde pregatindu-te timp de doua, trei ore, deoarece incerci sa-ti impresionezi partenerul. Oricat am pretinde ca ne face placere sa ne pregatim intens, uneori nu avem chef, dar simtim ca trebuie. Asa se manifesta dorinta si incercarea de a-l impresiona la primele iesiri in oras.

Dupa ce lucrurile avanseaza, iar relatia incepe sa fie construita, treptat, sentimentele evolueaza si se transforma in iubire. Astfel, de multe ori, nu-ti va mai pasa, nici lui, de modul in care te imbraci sau de cat de mult ai vrea sa-l impresionezi. Cand iubirea apare, tot ce vrei este sa petreci timp cu el, intr-un cadru intim, cat mai confortabil posibil.

2. Eviti anumite subiecte

De cate ori n-ai iesit la o intalnire si ai pretins ca esti fascinata de povestea lui cu baietii? Ei bine, cand il doresti foarte mult, nu mai bagi in seama anumite lucruri care pot parea usor enervante, ca o gluma proasta sau obiceiul mamei lui de a-l suna constant.

Atunci cand iubesti iti doresti sa impartasesti tot cu el. Astfel, iti doresti ca el sa devina cea mai buna versiunea a sa si tu sa-i oferi sprijinul. Nu vei mai avea retinerea de a-i spune ce crezi cu adevarat, iar el va aprecia asta.

3. Spui doar ce vrea el sa auda

Aceste white lies sunt nevinovate si nu au ranit pe nimeni niciodata, iar dorinta se manifesta de multe ori in acest fel. Incerci in permanenta sa-l menajezi, sa-i spui ce crezi ca i-ar placea lui sa auda. Atunci cand esti indragostita sau cand iubesti, lucrurile se schimba. Relatia devine reala, iar tu te simti sigura pe tine sa-ti exprimi gandurile. Minciunile nevinovate devin din ce in ce mai putine, pentru ca acum, chiar iti pasa de el si de viata sa.

4. Ai o perceptie distorsionata despre el

Si nu intr-un mod negativ. La inceputul fiecarei relatii, dorinta de a fi cu el ne face sa-l vedem intr-un mod diferit de cat este el, de fapt. Este aceeasi persoana, dar tu il vei vedea ca pe un zeu grec, fara pic de defecte. Cand apare iubirea, atunci vei incepe sa-i observi defectele, dar le vei aprecia tocmai pentru ca iti vei da seama ca este o persoana reala.

5. Nu il cunosti cu adevarat

Oricat ti-am spune noi sau prietenele tale, dorinta te indeamna sa cunosti doar aspectele superficiale ale lui. Stii care e culoarea lui preferata si ce ii place sa faca in weekend-uri, dar nu il cunosti cu adevarat.

Acest pas este realizat, din iubire, iar totul va capata mai mult sens cand treci de stadiul de dorinta. Ii vei cunoaste temerile si pasiunile, aspiratiile si motivul pentru care isi petrece weekend-urile la teatru, deoarece ii aminteste de tatal sau, un regizor innascut.

6. Nu esti confortabila in preajma lui

In primele saptamani, vei incerca din greu sa-l impresionezi, iar asta te va impiedica sa fii tu. Dorinta de a fi cu el te va face retinuta, deoarece vrei sa pari femeia perfecta. Vei juca un rol, pana cand vei capata sentimente de iubire. Aceasta perioada va va aduce si mai aproape, iar tu te vei deschide lui, din toate punctele de vedere. La inceput nu te vei simti confortabil sa vorbesti despre problemele tale, dar in timp, el va fi primul pe care il vei suna dupa o zi proasta la birou.

7. Momentele de tacere vor fi ciudate

Cine s-ar fi gandit la asta? Ei bine, stim ca ai trecut printr-o situatie de genul. Dorinta vine in forme ciudate, iar aceasta este una dintre ele. Sigur, e o scuza buna pentru sarutari lungi, dar, de multe ori, va veti simti inconfortabil.

Cand iubesti, tacerea nu mai e ciudata. Din contra, vei descoperi ca acesta este unul dintre momentele pur intime, cand amandoi va veti simti in largul vostru. Lipsa unor subiecte de discutie nu va vor ingrijora, ci va vor apropia mai tare.

8. Nu-ti faci planuri de viitor

Da, dorinta e instabila si creeaza situatii nesigure. Cu un barbat pe care il doresti foarte mult, nu vei putea sa faci planuri pe o perioada nedeterminata de timp. Nu se simte natural si, sincer, preferi sa te bucuri de momentul din prezent.

Cand esti indragostita, lucrurile se leaga, iar planurile de viitor nu mai sunt infricosatoare. Stii ca el va fi alaturi de tine, ca aveti o relatie stabila si ca abia asteptati sa planificati urmatoarea vacanta, sau cine stie, o posibila nunta. Momentul in care te gandesti la o familie sau la o mutare impreuna, face diferenta intre dorinta si iubire.

Citeste si:

7 motive pentru care femeile puternice raman in relatii toxice

Text: Cristiana Frunza

Foto: Arhiva Revistei ELLE