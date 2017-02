Despre viitorul Romaniei: masura controversata propusa de Academia Romana

Masura propusa de Academia Romana pentru a impiedica absolventii universitatilor romanesti sa emigreze din tara imediat dupa terminarea studiilor nu este una noua. Aceasta era in vigoare si inainte de 1989.

Academia Romana atrage atentia asupra faptului ca numarul absolventilor de facultate care pleaca din tara a atins cote alarmante intr-o lucrare intitulata „Strategia de dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani”. Din acest motiv, Academia Romana propune ca absolventii care au ocupat locuri bugetate in timpul facultatii sa fie obligati sa ramana in tara si sa munceasca pentru o perioada egala cu durata studiilor sau sa restituie banii statului.

Strategia de dezvoltare elaborata de Academia Romana arata ca, in acest fel, s-ar reduce pierderile de capital uman cu pregatire superioara de care Romania are atat de multa nevoie.

Si inainte de 1990 era in vigoare o masura similara, care obliga tinerii care paraseau Romania sa achite costurile studiilor sale superioare.

Important de stiut este faptul ca o asemenea masura ignora statutul de stat membru al Uniunii Europene si cenzureaza libertatile fundamentale ale omului si ar fi in mod sigur respinsa de Comisia Europeana.

Poti consulta intregul text al „Strategiei de dezvoltare a Romaniei in urmatorii 20 de ani” aici.

Foto: Instagram @gutzanu