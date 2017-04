deresurectiaefashionorum (de Mihai Dan Zarug)

“Inviererea frumoaselor adormite” e un film animat, dar e si formularea care defineste reluarea activitatii unui brand de lux mort, sau in coma de catre o alta entitate si a-l aduce inapoi la viata economica.

Si cui serveste aceasta poveste, ca doar nu sufletului? Pai business-ului, evident. Ca sa lansezi un nou orice, cheltui oricum o gramada de bani, dar mai multe sanse ai sa vezi un return on investment oarecare, daca stie cat mai multa lume numele tau din start.

Cumparand un brand cu istorie, ai deja un picior in industrie, notorietate, retea de distributie, un cod de valori bine pus la punct + elemente recognoscibile, si cel mai important, o clientela formata. Restul e Marketing si Comunicare, care in mod ironic e creatie. #Ilovethisgame

Altfel, who gives a fuck about Courreges, Vionnet, Paco Rabanne #capacucaban ca il ador pe Julien Dossena, dar Mugler saracu’, Nina Ricci, Rochas, Ungaro, Schiaparelli, Pierre Cardin?

Inspirati de cele doua rasunatoare succese de gen, Dior si Givenchy, ambele ale domnului Arnault, anii 90 au dat startul la marea hoinareala dupa perla rara. Arnault, Pinault si toti ceilalti #vizionari s-au pus pe cumparat case de lux pe care sa le refaca rentabile.

Daca ar fi un top, sau poate e deja facut, as spune ca Arnault a castigat detasat la preturile de achizitie. #wink Cumpara jos, vinde sus. Economie simpla :))



Concurentul lui direct, Pinault, pare sa joace mai mult cartea orgoliului, cumparand de multe ori in paguba si nemaivanzand din lipsa de amatori. Imi aminteste de un banc cu un imparat care statea peste mari si zari, peste munti si campii si intinderi vaste de paduri si care iese intr-o zi la balconul palatului sau si se uita peste mari si zari, peste munti si campii si intinderi vaste de paduri si-si spune : “Sa-mi bag #&^@ ce departe stau!”

Abia dupa ce au cumparat tot ce era de cumparat in materie de case de lux din lume, care sa mai valoreze ceva la momentul respectiv, au trecut la a inventa altele, sau a cumpara tinere talente, carora sa le sufoce apoi creativitatea cu presiunea profitului, sau inlocuirea. Sa fii scos in afara casei care iti poarta numele, pe care tu ca putator nu mai ai dreptul legal de a-l folosi, asta ar fi un scandal, nu? Nu chiar, spiritele aprinse in lux se sting usor sub actiunea majoritatii, mai mult sau mai putin datoare cu o vorba buna.



Toata masinaria infernala de tocat talente aduce insa un beneficiu fundamental care face sa merite corvoada, sustine expresia artistica a unor vizionari adevarati si contribuie la infrumusetarea lumii asteia strambe in care traim. Si ca sa inchei parafrazand un mare intelept, succesul in creatie e fiecare zi in care inca poti face ceea ce iubesti.

La cat mai multe invieri!

A+Z