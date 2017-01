De ce sa mergi la protestele impotriva legii amnistiei si gratierii, anuntate duminica in Bucuresti si in tara, dar si in strainatate?

Proteste in Bucuresti, in tara, dar si in strainatate, impotriva ordonantelor de urgenta ce privesc legea amnistiei si gratierii, aduse in discutie de Florin Iordache, Ministrul Justitiei din guvernul Grindeanu, sunt anuntate pentru aceasta seara.

Care este cauza protestelor?

Pe scurt: Miercuri, pe 18 ianuarie, guvernul a incercat sa adopte doua ordonante de urgenta prin care s-ar face modificari extrem de importante in legislatia penala a Romaniei: gratierea totala a celor care au primit pedepse de pana la 5 ani, redefinirea infractiunii de abuz in serviciu, eliberarea detinutilor de peste 60 de ani (cu exceptii pentru faptele foarte grave), eliminarea pedepselor pentru cei care au primit condamnari cu suspendare.

Sedinta de guvern in care s-au propus aceste ordonante de urgenta a fost condusa de Presedintele Iohannis, care le-a refuzat. De asemenea, mii de oameni au iesit in strada si miercuri, in Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara, ca reactie la aceste propuneri.

De ce se vrea introducerea acestor ordonante de urgenta?

Pretextul invocat de Guvern este acela ca inchisorile din Romania sunt supraincarcate si astfel s-ar elibera 2500 de locuri.

Totusi, mai important pentru partidele aflate acum la guvernare este faptul ca cei condamnati penal, dar cu care au primit pedepse cu suspendare, vor scapa de acuzatii. Printre cei aflati in aceasta situatie se afla si domnul Liviu Dragnea. Intrebarea este, daca motivatia acestor ordonante de urgenta este eliberarea penitenciarelor supraincarcate, de ce scapa de pedeapsa si cei care nu ar fi intrat oricum la inchisoare?

Se poate schimba ceva prin participarea la proteste?

Aceasta este intrebarea, cum ar spune Shakespeare. Iar raspunsul este, surprinzator, unul foarte simplu: da.

Dovezi ca protestele functioneaza avem nenumarate, incepand cu protestele de la sfarsitul lui 2015 si sfarsind cu protestele de miercuri, de cand au fost propuse aceste ordonante prima data. Exemplele de solidaritate pe care le avem din alte parti ale lumii sunt si ele infinite, ultimul fiind chiar cel de ieri, din Statele Unite, cand s-a intamplat cel mai mare protest din istoria SUA la #womensmarch.

Asa ca, da, se poate! Schimbarea sta in mainile noastre.

Unde au loc protestele de duminica seara?

Protestele impotriva legii amnistiei si gratierii vor avea loc in Bucuresti (Piata Universitatii), in Cluj, Brasov, Iasi, Constanta, Pitesti, Piatra Neamt, Baia Mare, Suceava si Satu Mare.

Alte proteste, tot pe aceeasi tema, sunt anuntate si in afara tarii: in fata Ambasadei Romaniei la Paris, in fata Ambasadei din Copenhaga si in Piata Publica din Haugesund (Norvegia).

