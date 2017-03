Sigur te-ai uitat in copilarie la filmele animate Disney. Am crescut cu imaginea printeselor in minte, iar acum, afla ca exista un motiv pentru care acestea poarta mereu albastru. Acest detaliu a fost observat de designerul Christopher Kane, iar Leatrice Eiseman (Institul de Culoare Pantone) a explicat de ce poarta printesele Disney mereu albastru.

Christopher Kane a creat o colectie capsula inspirata de filmul „Beauty and the Beast”, iar acesta a observat un lucru pe care noi cu siguranta l-am ignorat de-a lungul timpului. „Cand te gandesti la fiecare eroina Disney – Cenusareasa, Aurora, Jasmine – toate poarta albastru! Este un lucru. Albastru Disney”.

Se pare ca aceasta culoare nu a fost aleasa intamplator, Leatrice Eiseman explicand intr-un interviu pentru Allure ca albastru ofera putere acestor personaje. „Este un mod subtil de a spune – Da, dar femeile tinere, fetele tinere, pot avea si ele putere-„, a declarat aceasta.

Cu siguranta aceste personaje au curaj si obtin ceea ce isi doresc. Cenusareasa merge la bal in ciuda interdictiei date de mama vitrega, Alice traieste o aventura, iar Belle reuseste sa transforme Bestia.

In plus, in felul acesta se arata ca albastrul nu este o culoare doar pentru baieti.

Foto: PR