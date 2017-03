De ce personajul gay din „Frumoasa si Bestia” ne ridica semne de intrebare

Numarul curent al revistei Attitude ridica un pic cortina, si vine cu informatia ca unul dintre personajele filmului, LeFou, interpretat de actorul american Josh Gad, va fi gay, ceea ce constituie o premiera in lumea Disney. „LeFou este un persoanj care intr-o zi vrea sa fie Gaston, iar in alta zi vrea sa-l sarute pe Gaston”, spune regizorul filmului, Bill Condon. ”E confuz, nu stie ce vrea. E cineva care doar ce realizeaza ca are aceste sentimente”, a mai spus Bill Condon.

Acest detaliu al filmului este si un omagiu adus artistilor gay care au lucrat, de-a lungul timpului, in lumea Disney, si vorbim aici, in special, de Howard Ashman, compozitorul care a semnat, dimpreuna cu Alan Menken, partenerul sau de creatie, cantecele primului film Disney. Ashman, care era bolnav de SIDA, a decedat inainte ca prima versiune a filmului „Frumoasa si Bestia” sa apara.

Initiativa este foarte interesanta, ni se pare o metoda foarte eficienta de-a sublinia faptul ca esti liber sa iubesti pe cine vrei, si trebuie intampinata cu entuziasm, pentru ca lucrurile despre care nu se vorbeste deschis raman neintelese si, de asemenea, se pot construi foarte usor pareri gresite, nocive chiar, despre ele. Nu putem veni, insa, cu un „da!” final, pentru ca atat numele personajului gay (LeFou, in franceza, inseamna prostul sau nebunul) cat si atitudinea lui in film (din cate intelegem din trailer), par a fi in zona de „ciudatul de la circ”, si de aceea, nu stim cat va putea fi indragit, ba dimpotriva, ideea initiala a celor de la Disney ar putea fi deturnata, iar LeFou sa starneasca un val de reactii homofobe. Asadar, asteptam premiera.

Foto: PR