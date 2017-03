De ce ne dorim toate sa fim printese?

Obsesia pentru printese, pentru unele dintre noi, incepe in frageda copilarie. Ne uitam la desene animate cu printese si familii regale, ne rugam de parinti sa ne cumpere rochii roz si umflate, purtam tiare prin casa imaginandu-ne stralucitoare si pline de gratie intr-o caleasca ori un castel somptuos. Timpul trece repede, dupa cum stim, si ne trezim la varsta adulta uitandu-ne lipite de televizor la vreo nunta regala ori citind pe nerasuflate stiri despre care va fi titlul lui Meghan Markle in cazul in care se va casatori cu Printul Harry.

Ne-am dat seama, deja, ca nu avem vreo sansa sa ajungem printese, asa ca ne proiectam dorintele din copilarie pe femeile din atentia presei care au o relatie cu vreun membru al familiei regale. Dar ce anume ne face sa ne dorim cu ardoare sa fim, sau, mai bine zis, sa fi fost, si noi „printese”?

Pot spune ca si eu am fost afectata de „febra regalitatii” si mi-am imginat cum ar fi sa fiu printesa. Nu pot spune cu certitudine motivele pentru care am facut asta, dar pot sa incerc sa imi dau seama ce s-ar putea ascunde in spatele acestei dorinte pe care, sunt convinsa, multe femei o au.

Eu cred ca ne dorim sa fim printese pentru ca ne imaginam cat de usoara ar fi viata noastra daca am purta tiare stralucitoare si rochii umflate, ca in filme. Pe langa asta, printesele nu sunt ca toate femeile obisnuite: arata intotdeauna perfect, parul le sta minunat, sunt imbracate cu cele mai stylish haine, si merg cu usurinta si cu gratie pe tocuri. Parca sunt fiinte din alt univers – unul in care legile fizicii si mai ales legile lui Murphy nu se aplica.

Ceea ce ne atrage este, totusi, doar o iluzie. Nimic nu ne deosebeste de acele femei care detin un titlul regal. Ok, bine, aproape nimic! Cu toate astea, viata de printesa nu este asa de roz precum ne-o imaginam – gandeste-te doar cum ar fi ca fiecare gest sau fiecare miscare sa iti fie atent analizata si comentata de sute sau chiar mii de oameni sau cum ar fi sa trebuiasca sa respecti o gramada de reguli stricte, scrise sau nescrise. Nu mai pare chiar atat de frumos, nu?

Teoria printeselor poate fi extrapolata in orice alt domeniu al vietii si aplicata in orice alta forma: o iluzie, o imagine ideala creata de filme, seriale sau carti (fie ele pentru copii, adolescenti sau adulti). Data viitoare cand te regasesti dorindu-ti sa fii altcineva decat esti, aminteste-ti ca poti fi oricand vrei o printesa (sau orice altceva) doar pentru ca asa ai hotarat tu!

