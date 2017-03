De ce ne cumparam haine pe care nu le purtam niciodata

Noi iti expunem cateva din problemele cu care ne confruntam fiecare dintre noi.

Trecem cu vederea o greseala majora

Cea mai comuna explicatie pentru noi are legatura cu o strategie clasica: cumparam o piesa vestimentara doar pentru ca este in voga.

De multe ori alegerile facute au la baza nevoia de aglomerare a sifonierului.

Ignoram adevaratele dorinte in materie de haine si punem accent pe ceea ce este frumos, dar poate nu ni se potriveste. Un exemplu des intalnit este atunci cand achizitionam un produs si il tinem in sifonier timp de un an doar pentru ca inca nu am gasit locul sau momentul potrivit pentru a-l purta.

Problema fictiunii si a realitatii

Primul fenomen care se intampla la nivel psihologic este puterea de a ne imagina in viitor purtand piesele vestimentare abia cumparate. Shooping-ul stimuleaza imaginatia noastra fapt pentru care sunt atatea persoane care iubesc sa mearga la cumparaturi.

Ne gandim deja la ce parere vor avea cei din jur cu privire la ce vom purta, cum vom asocia si cum vom imbina accesoriile in acea tinuta. Problema initiala este insa atunci cand tindem sa credem ca putem crea un stil de viata din cumparaturi.

Iubim sa fim extravaganti in societate

Poate parea grotesc, insa multi dintre noi prefera un stil de viata fantezist doar ca sa transmita ceva mai mult decat ar fi normal. Fenomenul se cheama “loss aversion” si este des intalnit la persoanele care au avut de suferit in copilarie. Unele persoane, atunci cand merg la cumparaturi, prefera sa cumpere aceeasi piesa vestimentara in doua exemplare doar ca sa aiba siguranta ca au o rezerva in cazuri extreme.

Cumparam haine atunci cand suntem sub influenta alcoolului

Da, este adevarat. Exista cumparatori in special acei oameni care fac shooping online, care fac comenzi de haine atunci cand sunt sub influenta alcoolului. Primul efect al alcoolului este exagerarea emotiilor ducand intr-un punct precum: De ce nu o rochie de Cenusareasa atunci cand iesi intr-un club de noapte?

Imaginatia ne face sa credem ca, purtand o rochie din basme intr-un club de noapte, va fi catalogat ca un gest de curaj, un candidat la titlul de cea mai buna tinuta a anului. Asigura-te ca, atunci cand esti ametit si faci cumparaturi online, ai loc in garderoba, este pe stilul tau si se potriveste masurilor tale.

Text: Alex Cristea

Foto: Imaxtree