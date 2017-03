De ce multe femei sunt atrase de „baietii rai”

Ei bine, e ceva care pare sa faca parte din noi, ceva care ne face sa ne pierdem mintile desi stim exact ca situatia ne aduce doar bucurie de moment, si o sa ramana doar la nivel de fantezie.

Am adunat mai jos principalele motive pentru care nu putem rezista unui bad boy.

Baietii rai sunt mult mai distractivi

Personajele negative din filme sunt cumva mult mai interesante decat cele bune. Parca e mult mai antrenant sa mergi pe cararea unui nonconformist decat sa stai in casa si sa faci haine sau cozonaci pentru oamenii nevoiasi de Craciun.

Ne place sa ii ascultam

Nu numai pentru ca stiu ce sa spuna, cum sa spuna si cand sa o spuna, dar au si un anumit timbru al vocii si o maniera de a vorbi care ne topeste pe loc. Daca mai au si un accent strain sau poate doar unul dintr-o zona care ne-a fascinat mereu, suntem instant fermecate.

Cei mai multi fac parte din familii de prestigiu

Cine nu ar fi fascinata de un mostenitor al tronului, un print cu acte in regula? Cat de palpitanta e macar acea mica perioada de timp pe care ai putea-o petrece in compania lui? E ceva in influenta si statutul pe care il au, ceva care atrage iremediabil o femeie.

Au stil si clasa

Aspectul fizic si stilul adoptat de un barbat au fost intotdeauna criterii esentiale de diferentiere, cel putin in cazul meu. Afinitatea pentru arta, cunostinte avansate in multe domenii si stilul sofisticat, toate sunt detalii care nu pot trece fara sa fie observate si invidiate de o femeie dornica de atentia celui care le detine.

Sunt masculini, with a twist

Femeile nu mai sunt atrase de muschi si doar atat. Ele vor inteligenta, creativitate, agitatie, dar si emotie. Ne place sa vedem latura eleganta, clasica, sofisticata, dar in acelasi timp, periculoasa si nonconformista. Spiritul lui independent si siguranta de sine ii dau o forta interioara in preajma careia fiecare dintre noi isi doreste sa fie.

Vor ce vor

Ne place sa avem fantezii despre un barbat care ne doreste pana la nivelul in care e gata sa se implice intr-un angajament serios. Este insa doar o fantezie. Suntem atrase de baietii rai, suntem atrase de toate aceste caracteristici ale lor, dar nu ne dorim un aproape psihopat fara suflet in viata noastra.

Pe cat de palpitant ar fi, oricat de tentanta ar fi aceasta aventura cu un “bad guy”, ea ramane la nivel de fantezie, si nu face casa de lunga durata cu nicio femeie care stie ca are nevoie de stabilitate si siguranta in viata. Dar hey, avem nevoie sa avem micile noastre fantezii! E perfect sanatos si justificat!

Text: Marilena Iordache

Foto: Imaxtree