In era Facebook-ului, a Instagramului si a Snapchat-ului, aproape ca am ajuns sa consideram ca, daca o relatie intre doi oameni nu lasa vreo „urma” in online, atunci ea nu exista. Dar de ce cuplurile fericite nu posteaza pe retelele sociale?

S-a demonstrat ca cei care se afla intr-o relatie satisfacatoare posteaza rar spre deloc poze cu partenerul pe retelele sociale. Afla de ce se intampla acest lucru!

Nu au nevoie de confirmari

Partenerii care se afla intr-o relatie fericita nu simt nevoia sa posteze despre relatia lor fericita, pentru ca altii sa vada si sa le confirme ca este, intr-adevar, fericita. Bucuria si satisfactia unor oameni carora le place, cu adevarat, sa isi tina companie, sta in a sta efectiv impreuna, nu in a posta despre cum stau impreuna.

Sunt mai prezenti in relatie

Atunci cand suntem fericiti, suntem coplesiti de momentul prezent. Atentia noastra este distrasa si concentrata pe ceea ce traim. Atunci cand suntem fericiti, ne gandim mai rar sa postam ceva pe Facebook sau sa ne verificam Instagramul. Cuplurile fericite sunt multumite cu relatia pe care o au si ii dedica timp de calitate.

Nu au nimic de demonstrat

Cei care se afla intr-o relatie fericita nu se folosesc unul pe altul pentru a demonstra altora si lumii cat de fericiti sunt. De asemenea, cei care se afla intr-o relatie fericita nu isi folosesc partenerul pentru a-l „lauda” in fata altora si a primi complimente pentru fizicul sau atitudinea lui.

Sunt multumiti cu relatia lor

In general, atunci cand suntem nemultumiti de ceva in viata, sau cand nu obtinem ceea ce ne dorim, avem tendinta de a cauta ca acea nevoie sa fie satisfacuta in alta parte, in alt segment al vietii. De aceea, cei care sunt pe deplin multumiti cu relatia lor nu cauta sa o idealizeze si sa o incarce pe retelele sociale, pentru ca nu isi doresc sa creeze relatia perfecta – o au deja, perfecta pentru ei.

Foto: Imaxtree