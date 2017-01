Daca un barbat face aceste 5 lucruri, te foloseste doar ca sa-i flatezi ego-ul

Daca esti in cautarea dragostei adevarate, trebuie sa stii daca un barbat te place cu adevarat, ca sa nu pierzi timp si energie implicandu-te in relatii care nu duc nicaieri. Asadar, asigura-te ca recunosti aceste semne (uneori extrem de evidente), care vin din partea unui barbat absorbit doar de propria persoana, inainte sa-ti irosesti timpul cu el sau, si mai rau, sa te implici emotional.

Iata cinci semne care iti indica, fara doar si poate, ca nu cauta dragostea, ci doar o validare a propriei persoane.

1. Iti trimite mesaje in care iti ureaza „Buna dimineata!” si „Noapte buna!”, dar comunicarea voastra se reduce doar la asta

Tipul asta iti trimite cu consecventa texte dragute dimineata si seara in care iti ureaza sa ai o zi superba si apoi, pe la miezul noptii, cele mai dulci vise din lume. Esti tentata sa crezi ca ai de-a face cu un tip adorabil, care se gandeste la tine si, mai mult, vrea ca tu sa stii asta. Totusi, daca doar la asta se reduce comunicarea voastra, este un indiciu ca individul pur si simplu cauta validare. Exista sanse destul de mari ca el sa trimita mesaje de doua ori pe zi cel putin catorva femei, doar ca sa mentina relatia vie cu ele si sa se simta mai bine in legatura cu propria persoana. Astfel, se simte placut si dorit de sexul opus. Asa ca nu fi una dintre femeile care graviteaza in jurul lui si spera ca relatia voastra va evolua candva. Daca genul asta de mesaje nu capata o dimensiune mai profunda dupa cateva zile, nu-i mai raspunde sau, si mai bine, blocheaza-l! Altfel, barbatul asta nu va face altceva decat sa-ti iroseasca timpul!

2. Dezvolta o relatie… telefonica!

Unii barbati tanjesc dupa atentia femeilor, dar nu isi asuma si responsabilitatea unei relatii adevarate. Cum gestionezi o astfel de situatie? Este mai usor decat ti-ai putea imagina! Barbatilor de genul asta le plac femeile care au o inima calda si sunt capabile de multa compasiune, care sunt dispuse sa le asculte problemele si sa le aline framantarile. Multe femei neimplicate intr-o relatie sunt dornice sa ofere unui barbat acest gen de suport emotional, gandindu-se: „Probabil ca ma place cu adevarat, daca este dispus sa-mi impartaseasca astfel de informatii, atat de personale”. Din pacate, un astfel de barbat nu face altceva decat sa se simta mai bine pe socoteala ta si, de fapt, nu este deloc interesat sa aiba o relatie cu tine. Practic, el isi imbunatateste starea de spirit, atunci cand tu il asculti cu atentie si il ajuti sa transfere grijile asupra ta. Exista barbati care suna cu lunile, construind o puternica legatura emotionala. Iar femeile care se implica in astfel de reletii toxice isi imagineaza ca au o relatie adevarata, chiar daca nu ies niciodata la intalniri cu acesti barbati si nu se intalnesc fata in fata.

Lucrurile sunt insa extrem de simple: daca nu te vezi cu el, nu ai o relatie reala! Probabil ca ii satisfaci o nevoie emotionala, dar in realitate nu ai parte de o relatie adevarata, plina de dragoste. Cu alte cuvinte, nu te lasa pacalita de barbatul care adora (doar) sa vorbeasca cu tine la telefon.

3. Iti trimite o multime de mesaje amuzante si inteligente! Apoi nimic! Apoi mai multe mesaje! Apoi din nou nimic!

Asadar, tipul care ti-a picat cu tronc (virtual) iti trimite cele mai incitante mesaje. Apoi, brusc, nu mai auzi nimic (de la el si despre el). Cateva zile mai tarziu, iti trimite din nou mesaje pline de interes. Apoi… nimic! Comunicarea cu el este foarte amuzanta, dar total inconsistenta si inconsecventa. Te bucuri mereu cand ai vesti de la el, ba uneori vorbeste chiar de o potentiala relatie. Pacat insa ca nu se materializeaza nimic niciodata! Daca ii raspunzi la mesaje, dar observi ca demersul tau nu duce nicaieri, iti recomandam sa nu mai faci asta! Inconsecventa lui este dovada faptului ca nu e de fapt interesat sa te cunoasca mai bine. Un barbat care este interesat de o relatie vrea sa te vada in persoana pentru a afla mai multe despre tine. Asa ca nu te lasa pacalita de „trimitatorul de mesaje”, care nu face niciodata pasul de a te invita la o intalnire.

Citeste si:

Adevaratele motive pentru care barbatii insala

4. Va vedeti, dar doar la intervale foarte mari de timp

Sa zicem ca reusiti sa stabiliti o prima intalnire, iar aceasta prima intalnire este de-a dreptul senzationala. Ti-a trimis mesaje si inainte si dupa intalnire. Intuitia iti spune ca s-a simtit foarte bine, cel putin la fel de bine cum te-ai simtit si tu. Dar, dintr-un motiv greu de ghicit, nu te mai cauta timp de cateva saptamani. Apoi, din senin, iti trimite un mesaj in care te invita la o a doua intalnire, care este la fel de reusita ca si prima. Esti tentata sa crezi ca, pana la urma, o sa ajungeti undeva, dar… ce sa vezi?! Dispare din nou si reapare dupa alte cateva saptamani. Asa ca ai vrea sa stii ce se petrece, de fapt. Ei bine, este genul de barbat care are mai multe femei in vizor. Nu e nici o indoiala ca s-a simtit bine cu tine, dar asta nu-l impiedica sa-si indrepte atentia si spre alte femei. Pentru ca orgoliul lui se hraneste din asta si il face sa se simta mai popular. Problema este ca aceste intalniri ocazionale nu fac altceva decat sa te faca sa-ti doresti si mai mult. Asa ca sfarsesti prin a-ti pune multe intrebari si a emite nesfarsite ipoteze. In realitate, insa, lucrurile sunt extrem de simple. Ai dat peste un barbat imatur din punct de vedere emotional, interesat de satisfacerea propriei vanitati, ceea ce in cazul lui se traduce prin o multime de femei care graviteaza in jurul lui, sub o forma sau alta, in acelasi timp.

Asa ca noi te sfatuim sa iesi din aceasta schema si sa incerci sa gasesti un barbat pregatit sa aiba o relatie.

Citeste si:

7 lucruri simple pe care barbatii le gasesc irezistibile

5. Apare si dispare din viata ta, facandu-te sa te simti nesigura si instabila

Atunci cand te vezi cu un tip care este inconsecvent, iar relatia ta se desfasoara dupa tiparul „cand apare – cand dispare”, este un semnal indubitabil ca ai de-a face cu un tip al carui ego se bazeaza pe atentia venita din partea ta. Practic, te cauta pentru ca se simte bine in prezenta ta; se simte viu, puternic, viril. Chiar daca este un barbat atent cu tine si afectuos atunci cand va intalniti, este bine sa stii ca face asta ca se simta flatat. Iar de indata ce simte ca apropierea devine prea puternica si nu o mai poate gestiona, decide sa se replieze. Daca te afli intr-o astfel de relatie, cel mai bine ar fi sa-I pui capat! Pentru ca nu o sa reusesti niciodata sa-I schimbi sau sa-l vindeci! Este pur si simplu o cauza pierduta! Este un semnal evident ca nu e capabil de o relatie stabila, consistenta si de durata!

Asa ca lasa-l sa-si ia zborul! Fii puternica si elibereaza-l! Dar, mai ales, elibereaza-te pe tine! Iesi in lume si gaseste-l pe barbatul care este dispus sa investeasca emotional intr-o relatie!

Foto: Imaxtree