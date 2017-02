Daca nu puteti sa vorbiti deschis despre aceste 6 lucruri, nu el este alesul

Intimitatea adevarata cere deschidere si transparenta. Intr-o relatie intima, partenerii trebuie sa simta ca pot fi ei insisi, si trebuie sa stie ca vor fi iubiti si acceptati pentru adevarata lor natura, cu toate imperfectiunile si istoria pe care le aduc in relatie.

Chiar daca ar trebui sa poti sa vorbesti deschis despre orice subiect cu partenerul tau, urmatoarele sase lucruri sunt subiecte cruciale, care nu pot fi trecute cu vederea, daca te gandesti sa faci pasul urmator in relatie:

Asteptarile tale

Fiecare dintre noi are anumite asteptari de la persoana iubita si de la cum ar trebui sa arate relatia perfecta. Ar trebui sa poti sa discuti deschis despre asteptarile tale, cat si despre ale lui, sa hotarati daca vi le puteti indeplini unul altuia. Daca nu puteti face acest lucru, o sa va considerati vinovati reciproc, atunci cand aceste asteptari nu sunt indeplinite.

Vulnerabilitatile tale emotionale

Atunci cand doua persoane isi pot impartasi cele mai intime vulnerabilitati, se creeaza o conexiune si mai puternica intre ei. Cand stii ca celalalt stie totul despre emotiile tale, te simti protejata si stii ca va fi langa tine in momentele grele, pentru ca stie cat inseamna asta pentru tine.

Intimitatea fizica si sexul

Afectiunea fizica este o parte foarte importanta a unei relatii sanatoase. Sexul este un subiect despre care nu se poate discuta usor, e influentat de factori ca stresul, varsta, sanatatea fizica.

Atunci cand se produc schimbari in viata sexuala a cuplului, este un semnal de alarma asupra relatiei celor doi. Partenerul tau trebuie sa stie tot ce iti place sau ce nu, toate fanteziile si dezamagirile tale, pentru a le putea indeplini si a te face fericita.

Citeste si:

Cele mai enervante lucruri facute de cupluri

Fostele relatii

Exista persoane care sustin ca nu ar trebui sa vorbiti despre asta pentru ca e de domeniul trecutului. Daca nu te simti confortabil vorbind despre aspecte din fostele tale relatii, sau fostele lui relatii, inseamna ca unul dintre voi sau amandoi nu sunteti total impacati cu ce s-a intamplat in trecut, si astfel denota ca nu ati trecut in mod sanatos peste acea relatie.

Partea financiara

La fel ca in cazul sexului, discutiile despre bani sunt intotdeauna dificile. Exista barbati care nu pot trece niciodata peste faptul ca o femeie poata sa castige mai mult ca ei. Pentru ca este foarte probabil sa aveti salarii diferite, trebuie sa puteti sa vorbiti deschis despre asta, astfel incat cel care castiga mai putin sa nu simta ca are o contributie mai mica in acea relatie.

Orice te-ar ingrijora cu privire la relatia ta

Mereu vor aparea mici nemultumiri sau lucruri care trebuiesc discutate, pentru ca nicio relatie nu e perfecta. E nevoie de multa munca si mai ales comunicare, pentru a construi o legatura puternica.

Atunci cand stii ca poti sa vorbesti despre orice te supara sau ingrijoreaza, stii ca persoana aceea e langa tine in orice situatie dificila care ar putea aparea si nu exista posibilitatea unor neintelegeri care sa poata duce la distanta emotionala, iar mai apoi la conficte.

Text: Marilena Iordache

Foto: Imaxtree