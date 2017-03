Cuvinte pe care ar trebui sa le folosesti mai rar in 2017

Chiar daca nu ai multe de spus, cred ca poti sa exprimi asta in mai mult de un cuvant, si fara un efort intelectual inimaginabil.

“Imi pare rau”

Cred ca uneori ne cerem scuze prea mult. Cel mai grav e ca exista persoane care spun “Imi pare rau” fara sa simta intr-adevar asta. Ce-ar fi sa incetam sa ne mai cerem scuze atunci cand e vorba de lucruri care nu necesita asta. Nu trebuie sa ne scuzam ca nu purtam machiaj, nu ne plac pisicile sau avem o parere diferita despre un anumit subiect.

“Doar ca”

Atunci cand iti incepi asa propozitiile, deja iti subminezi dreptul de a avea o opinie. Inceteaza sa mai simti ca ce spui nu este important sau relevant.

Abrevierile inutile

Niciodata nu am inteles de ce sa scrii cu “k” in loc de “c” sau cum e mult mai interesant sa scrii “dc” in loc de “de ce”. Chiar salvezi timp? Sau e mult mai cool sa scrii asa?

“Foarte”

Nu e foarte interesant sa aflu asta despre tine. Nu e captivant sau atragator sa aflu asta despre tine. Ar trebui sa fim motivate sa ne extindem orizonturile, mai ales din punct de vedere al cunostintelor.

“Iubesc”

Exista si alte cuvinte care pot exprima perfect asta: ador, pretuiesc etc. In plus, nu ai cum sa il iubesti pe sotul tau la fel cum iubesti cafeaua irlandeza, nu?

“Mor dupa”

“Mor dupa ultima poza pe care a pus-o Ana in rochia aia. Pare atat de slaba!” Te omoara o boala de inima sau chiar doctorul daca nu-si face treaba bine. Poza aceea ar putea cel mult sa-ti creasca motivatia sa incepi sa mergi la sala sau sa mananci mai sanatos.

“Serios?”

Daca tocmai ai spus asta, ori nu ai fost atenta, ori pui la indoiala veridicitatea a ceea ce spunem. Sa nu ne limitam la acest cuvant, sau la aceste variante. Poti cere mai multe detalii sau iti poti semnala uimirea prin expresii care contin mai mult de un cuvant.

Citeste si:

Lucruri pe care femeile cool nu le posteaza niciodata pe Instagram

Text: Marilena Iordache

Foto: Imaxtree