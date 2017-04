Cum sa trezesti interesul unui barbat

Vrei sa trezesti interesul unui tip, astfel incat sa fie el cel care te cauta pe tine? Atunci trebuie sa incerci sa gandesti ca un barbat! Pentru ca, se stie, barbatii au instincte de vanator si, prin urmare, nu abordeaza relatiile si intalnirile in acelasi fel in care o fac femeile.

Daca vei cunoaste aceste 7 aspecte din psihologia masculina, atunci iti va fi foarte usor sa trezesti interesul unui barbat, astfel incat el sa fie cel care te cauta pe tine.

1. Inceteaza sa-l vanezi tu pe el!

Pentru ca este evident ca el nu o sa te „vaneze” pe tine daca tu nu-i vei da spatiul necesar sa o faca. Nu e nici un secret: barbatilor le place sa fie ei cuceritorii! Asa ca ai rabdare si lasa-i timp ca sa-si puna la bataie armele de seductie! Cu alte cuvinte, desi presupune mult calm si multa pasivitate, fii vanatul si nu vanatorul!

2. Gaseste-ti motive de fericire interioara!

Atunci cand te simti bine tu cu tine insati, asta se vede si in afara ta! Iar pentru barbati functioneaza ca un adevarat magnet. Putini barbati pot rezista unei femei fericite, care zambeste. Nu numai ca vei avea acest avantaj de partea ta, dar castigul evident va fi o stare de bine. Asa ca gaseste acele lucruri care te fac sa te simti cu adevarat bine si urmeaza-ti acele pasiuni pe care ti-ai dorit mereu sa le urmezi.

3. Da-i de inteles ca exista competitie!

Un barbat trebuie sa simta ca nu este singurul concurent la inima ta (bineinteles, cu exceptia faptului in care chiar ai o relatie cu el!). Asa ca nu-ti limita cercul de prieteni si de cunostinte, iesi in oras de cate ori simti nevoia, flirteaza din cand in cand, chiar si cu tipul sexy care te priveste insistent din celalalt capat al barului. Un pic de competitie ar trebui sa fie, de fapt, acel imbold suplimentar care il va face sa faca miscarea pe care ti-o doresti. Iar daca decide sa nu faca nimic, pana la urma e pierderea lui, nu-i asa?

4. Lasa-l sa stie ca-ti cunosti valoarea!

Cu alte cuvinte, arata-ti increderea in propria persoana! Pentru ca este cel mai sexy atu al tau! Daca un barbat te va privi ca un pe un premiu, va fi (si) mai ispitit! Iar prima care trebuie sa creada asta esti tu! Daca tu iti cunosti valoarea, ti-o vor cunoaste si altii! Este un truc psihologic care functioneaza de fiecare data.

5. Acorda un pic de atentie felului in care arati!

Nu trebuie sa ai un corp de top model ca sa fii sexy! Senzualitatea se declina in atat de multe feluri, incat e aproape imposibil sa stii ce va considera seducator din acest punct de vedere tipul care ti-a picat cu tronc. De aceea, sfatul nostru este unul cat se poate de simplu: poarta ceva in care te simti cu adevarat bine! Machiaza-te si aranjeaza-ti parul, dar nu mai mult decat o faci de obicei. Orice exces va parea strident si o dovada ca te-ai straduit prea mult. Chiar daca personalitatea ta este cea care conteaza, uneori ajuta mult si chimia fizica!

6. Flirteaza!

Flirtul ii va semnala ca esti interesata de el, dar ca nu vei merge prea departe daca nu se straduieste sa te cucereasca. Practic ii dai de inteles ca plasezi mingea in terenul lui. In aceasta situatie, poate actiona in doua moduri: va flirta si el la randul sau si astfel va veti afla intr-o situatie de reciprocitate. Sau se va face ca nu pricepe, ceea ce inseamna un singur lucru: ca nu este interesat. Nu e deloc placut, dar macar stii cum stau lucrurile.

7. Joaca rolul celei care nu se lasa (prea) usor!

Este cel mai vechi, dar si cel mai eficient truc dintre toate! Cu alte cuvinte, nu te arata disponibila de cate ori doreste sa vorbeasca sau sa se intalneasca cu tine. Asta nu inseamna ca il respingi, ci ca il informezi politicos si cu zambetul pe buze ca ai un alt program, ceea ce se traduce prin „am o viata mea, care nu graviteaza in jurul tau”. Refuza-l din cand in cand, doar ca sa-i amintesti ca trebuie sa se straduiasca daca vrea sa te cucereasca. Poate fi un soi de provocare pentru tine, dar functioneaza intotdeauna. Iar rezultatele nu vor intarzia sa apara!

Foto: Imaxtree