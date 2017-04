Cum sa stii daca geanta achizitionata este una de brand sau un fake

Iata 3 moduri prin care stii daca geanta achizitionata este una de brand sau un fake:

1. Greutatea produsului

Greutatea produsului este un aspect care iti poate oferi un indiciu imediat in verificarea autenticitatii lui, mai ales cand este vorba de genti si bijuterii. Produsele contrafacute au tendinta sa fie fabricate din materiale-substitut, care le imita pe cele originale si sunt mult mai usoare. Pielea este un bun exemplu in acest sens. Daca geanta ta are o piele subtire, poti sa incepi sa iti pui semne de intrebare.

Aplicatiile metalice ar trebui si ele sa cantareasca destul de greu si sa nu aibe semne vizibile provenite din greseli de manufactura.

Oricum toate brand-urile mari au un barem de greutate alocat fiecarui model, in care se incadreaza mereu, si care apare pe site-ul fiecaruia, asa ca poti face usor o comparatie destul de relevanta.

2. Fii atenta la imbinari si cusaturi

Este foarte important sa te uiti cu atentie la aceste detalii. Multe brand-uri au propria tehnica de a coase si imbina pielea, asa ca este ideal sa faci o comparatie cu un model care stii clar ca este original.

Cand vorbim despre Hermes de exemplu, toate aceste cusaturi sunt facute manual intr-o anumita tehnica pe care o au doar ei si care se numeste piqures sellier, asa ca este normal sa nu fie aliniate mereu la nanometru, insa daca arata ca si cum ar fi facute cu masina de cusut, evita produsul, sansele sunt mari sa ai de a face cu un fake.

3. Logo-ul si interiorul gentii

Un logo celebru te poate pacali, insa doar daca nu te uiti atenta la detalii, si anume la calitatea materialului si cum luceste. Daca acesta este din piele, ar trebui sa miroasa si sa se simta a piele adevarata, sa fie supla si consistenta in culoare. Daca miroase usor a plastic sau este lipicioasa, ia-ti adio de la acest model.

In ceea ce priveste interiorul, captuseala poate fi un alt indiciu, chiar daca, sau mai ales, daca este din alt material decat exteriorul. Uita-te atenta la cum se imbina cu exteriorul, acolo se pot observa cel mai usor fake-urile. De asemenea, poti sa fii sigura ca nici un brand mare nu isi va captusi gentile cu materiale ieftine sau plasticoase.

Concluzia? O geanta cumparata dintr-un magazin Chanel, Vuitton sau oricare alt brand vine cu o serie de servicii adiacente. Adica ai parte de sacul care o protejeaza de praf, de o garantie care iti asigura un service in caz ca se strica ceva la ea sau un numar de serie care vine embosat pe un card si care garanteaza autenticitatea.

Insa daca pretul unui model ti se pare prea restrictiv sau pur si simplu acesta nu se mai fabrica, poti apela la magazine sau site-uri vintage, mai ales ca acum stii exact la ce sa te uiti pentru a te lasa pacalita.

Foto: Imaxtree