Nimeni nu e pregatit emotional sa faca fata unei astfel de situatii, oricat de puternic ar parea. In momentul in care ai trecut printr-o astfel de experienta, probabil te-ai intrebat ce ai facut gresit si cum puteai impiedica acest lucru. Nu ar trebui niciodata sa te invinovatesti pentru o astfel de greseala facuta de partener, insa ar fi bine sa te concentrezi asupra viitorului. Descopera cum sa iti recapeti increderea dupa ce ai fost inselata.

1. Lasa trecutul deoparte

Cu cat petreci mai mult timp analizand trecutul, cu atat te concentrezi mai putin asupra prezentului. Primul pas in a trece peste o situatie dificila e sa incetezi sa te mai gandesti la ea. Desigur, acest lucru este unul dificil asa ca esti indreptatita sa ai cateva zile in care sa suferi si sa-ti plangi de mila. Nu trebuie insa sa ramai prinsa in trecut! Revino la activitatile tale obisnuite si incearca sa duci viata pe care o aveai cand erai fericita.

2. Schimba-ti modul de a percepe lucrurile

Daca vei crede ca nu o sa mai cunosti niciodata fericirea si o sa presupui ca nu ti se vor intampla lucruri pozitive pe viitor, probabil asa va fi. Gandurile tale atrag tot ce ti se intampla. Daca esti optimista si pozitiva, universul te va recompensa cu exact aceeasi energie pe care tu i-o dai.

3. Ai incredere in tine!

Nu putem avea incredere in ceilalti daca nu avem incredere in noi insine. Ia-ti timp liber si petrece-l singura, rasfata-te si fa ce te face fericita in acel moment. Trebuie sa inveti ca tu esti persoana cea mai importanta si esti minunata. Orice s-ar fi intamplat in trecut este doar o lectie care te ajuta sa te cunosti mai bine.

4. Ocupa-ti timpul ajutandu-i pe altii

Fie ca alegi sa fii voluntar intr-o asociatie care ajuta oamenii nevoiasi sau doar iti ajuti prietenii cu diferite lucruri marunte, faptul ca te simti folositoare o sa-ti ajute increderea de sine si o sa te faca sa te concentrezi pe ceea ce conteaza cu adevarat.

5. Revino la normal

Dupa ce ti-ai alocat timpul necesar pentru a te redescoperi si a-ti reseta prioritatile, este momentul sa revii la ritmul tau natural. E timpul sa-ti urmezi idealurile si sa-ti indeplinesti visurile pentru ca stii ca esti indreptatita sa primesti tot ce iti doresti.

Text: Marilena Iordache

Foto: Imaxtree