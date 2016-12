Cum sa iti petreci singura timpul liber intr-un mod constructiv si placut

Pentru tine ce inseamna timpul liber? Noi iti oferim cateva idei pentru a petrece timpul liber in moduri care sa te ajute.

1. Relaxeaza-te facand lucruri noi

Ai inceput din start concediul gandindu-te ca vei sta toata ziua in pat? Nu este un mod tocmai potrivit, pentru ca nu vei mai simti ca ai timp liber. Prioritizeaza-ti lucrurile care iti plac si iti dau satisfactie. Este important ca in timpul activitatilor sa ramai calma si distrasa de la alte ganduri.

2. Ramai sursa ta de inspiratie

Intr-adevar, este captivant sa ai tot timpul planuri sau chiar sa fii activa in social media, insa ai nevoie si de o validare a propriului eu. Ofera-ti o secunda din programul tau si renunta la ceea ce inseamna smartphone, laptop sau tableta. Vei realiza curand ca nu ai nevoie de cineva in mod special.

3. Ocupa-te toate hobby-urile tale

Foloseste linistea pe care o ai intr-un mod creativ. Invata sa gatesti sau apuca-te de curatenie in tot apartamentul. Citeste in liniste sau creeaza-ti o lista de filme pe care trebuie sa le vezi neaparat. Acesta este timpul in care poti deveni o eroina, o artista sau chiar un mic geniu.

Citeste si:

7 moduri in care sa te bucuri de timpul in care esti singura

4. Renunta la a-ti verifica telefonul mereu

Ai facut un pact prin care trebuie sa petreci timpul singura? Nu te abate de la acest joc. Primul pas pe care trebuie sa il faci, este sa renunti la smartphone. Este tentant sa stai cu telefonul in mana chiar si o zi intreaga fara sa faci ceva neaparat, insa nu este sanatos.

5. Este timpul sa fii sincera cu tine

Unele persoane urasc sa petreaca timpul singure, dat fiind faptul ca intra intr-o sfera in care isi supraevalueaza activitatile si se gandesc la ceea ce nu se intampla. Trebuie sa inveti ca in timpul liber pe care il ai, poti fi tu cu adevarat. Poti face exact ceea ce iti doresti fara ca cineva sa te vada, fiind un exercitiu bun si pentru momentele in care te afli in societate.

6. Plimba-te prin oras

Cine a spus ca daca ai timp liber, trebuie sa te inchizi in casa? Incearca sa iti bei cafeaua si sa vizitezi ce nu ai apucat sa faci chiar daca locuiesti de mult timp in acest oras. O bicicleta, o patura si o carte intr-un parc sunt cateva din optiunile pe care le ai.

7. Foloseste timpul in avantajul tau

Daca ai un weekend liber, este oportunitatea perfecta de a face si lucrurile care nu iti plac. Porneste sistemul audio si pune muzica, iar cheful va veni odata ce vei incepe sa faci curat. In cateva ore, apartamentul tau va arata ca si nou.

8. Spune-ti ca totul este constructiv

A petrece timpul liber singura este un plus pentru relatia pe care ar trebui sa o ai cu tine. O viziune complexa asupra actiunilor tale, cat si o sansa de a incepe un nou capitol in viata ta. Un moment bun pentru deciziile pe care intentionezi sa le iei in viitor, asa ca incearca sa ai setat in minte acest lucru.

9. Experimenteaza

Ti-ai spus sau ti-ai dorit experiente noi? Este momentul oportun pentru a imbunatati atuurile pe care le ai. Perfectioneaza-ti tactica intr-un domeniu anume sau incearca sa ai experietene care te vor face sa cresti in viitor.

10. Lucreaza la relatiile pe care le ai

O parte importanta in personalitatea pe care o ai o detin prietenii. Daca totul este in regula si ai impresia ca nu mai ai nimic de facut in timpul liber, ei bine, lucreaza la relatiile cu ceilalti. Concentreaza-te pe oamenii cu un “vibe” pozitiv care iti pot usura uneori viata.

11. Profita de ultimul moment de relaxare

Chiar daca nu este nimic rau in a avea o viata haotica si in a ajuta persoanele din jurul tau, uneori trebuie sa iei o pauza. Nu doar ca este o experienta excelenta, ci este mai degraba un “skill” pentru o viata sanatoasa. Anuleaza planuri, pune-ti telefonul deoparte si iesi de una singura pe strada.

Text: Alex Cristea

Foto: PR