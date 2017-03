Nu exista un sentiment mai placut decat sa stii ca ai gasit o persoana care te face sa te simti minunat. Iubirea este cel mai important lucru intr-o relatie, intotodata, daca vrei sa fii fericita, trebuie sa te asiguri ca nu uiti si de tine. Invata cum sa iti pastrezi independenta in relatie, pentru a te putea bucura de aceasta, dar si de propriile planuri.

1. Iesiti impreuna, dar si separat

Daca locuiti deja impreuna, cu siguranta aveti nevoie de zile pe care sa le petreceti alaturi de prietenii vostri. Lucrurile nu mai sunt la fel ca atunci cand erai singura, insa asta nu inseamna ca nu poti organiza o data pe saptamana o noapte a fetelor. Totodata, incearca sa planuiesti si excursii cu prietenele tale. Va veti aminti de aventurile traite impreuna si in felul acesta vei avea si mai multe lucruri de povestit iubitului tau cand te vei intoarce acasa.

2. Ocupa-te de hobby-urile tale

Foarte multe persoane isi pierd identitatea in relatii, deoarece renunta sa mai faca lucrurile pe care le iubesc. Nu face si tu aceeasi greseala, deoarece lipsa timpului dedicat doar tie iti va aduce doar dezamagire in viitor. Este normal sa faceti multe lucruri impreuna, insa este bine sa ai un hobby pe care sa-l practici singura, fie ca este vorba de un curs de dans sau de pictura.

3. Nu vorbiti in fiecare moment al zilei

Sa vorbesti in fiecare ora cu partenerul la telefon poate fi deranjant. Este in regula sa va trimiteti cateva mesaje, insa daca locuiti impreuna, ce subiecte de conversatie veti mai avea, daca ati discutat deja totul cand erati la locul de munca? In plus, poate fi stresant sa fii nevoit sa raspunzi cuiva la mesaje in fiecare minut.

4. Sustine-ti punctul de vedere

Este normal sa aveti pareri diferite si la fel de normal este sa nu cedezi, daca simti ca tu ai dreptate. Desigur, aici nu este vorba de un comportament copilaresc, insa trebuie sa iti pastrezi identitatea intr-o relatie. Daca ai nevoie de ceva sau simti ca vrei o schimbare, spune-i iubitului tau acest lucru. Totodata, este bine ca fiecare din voi sa aiba o perspectiva diferita cand vine vorba de anumite subiecte, mai ales cand petreceti timpul si cu alte persoane. Doar pentru ca sunteti impreuna nu inseamna ca aveti intotdeauna aceleasi idei.

5. Nu renunta la visurile tale

Inainte de a avea o relatie, aveai visuri si planuri pentru viitor. Acestea s-ar putea modifica, iar partenerul tau ar putea fi o influenta puternica, insa cu toate acestea, nu este indicat sa renunti la ceea ce iti doresti. In orice relatie trebuie sa fie facute compromisuri, insa sacrificiile vor duce la distrugerea relatiei. Cu alte cuvinte, nu este in regula ca tu sa renunti la viata pe care ti-o doresti pentru ca el sa o urmeze pe a lui sau invers. Gasiti impreuna un mod prin care fiecare sa isi indeplineasca visurile, fara a le distruge pe ale celuilalt.

6. Calatoriti si singuri

Doar pentru ca aveti o relatie nu inseamna ca trebuie sa calatoriti mereu impreuna. Tu ti-ai dorit mereu sa vizitezi Amsterdam, insa acest oras nu se afla si pe lista lui de calatorii? Suna-ti cea mai buna prietena si organizati impreuna aceasta excursie sau, de ce nu, pleaca singura. Cateodata, sa calatoresti singura poate fi benefic atat pentru relatie, cat si pentru sanatatea ta spirituala.

