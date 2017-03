Nimeni nu isi doreste sa se indeparteze de partenerul alaturi de care este intr-o relatie de mai mult timp, insa este bine sa stii cum sa iti dai seama ca iubirea dintre voi dispare. Desi sunt semne mici, acestea iti pot demonstra, cel putin tie, ca poate nu mai ai aceleasi sentimente ca la inceput.

1. Nu mai ai la fel de multa rabdare

Secretul unei relatii de lunga durata este rabdarea si intelegerea aratata partenerului. Daca aceasta dispare, iar tu te enervezi mult mai usor si ierti mai greu, este momentul sa te gandesti mai bine la relatia ta. In mod evident totul tine si de starea ta de spirit, insa daca se intampla frecvent sa va certati din motive minore, ar putea fi un semnal de alarma.

2. Nu mai sunteti la fel de afectuosi

In primele luni ale unei relatii va tineti mereu de mana, va sarutati chiar si in public, desi nu este tocmai in regula sa exagerati, insa pe parcurs gesturile de iubire dispar. Este normal sa nu mai faceti aceleasi gesturi de la inceput, insa daca nu mai aveti nici complimente unul pentru celalalt, iar atractia fizica a disparut, ar putea fi un semn ca nu mai esti indragostita de partenerul tau.

3. Te gandesti mai mult la trecut

Un semn ca lucrurile in relatia voastra nu mai functioneaza bine este faptul ca iti amintesti tot mai des de trecut. Pentru tine momentele fericite sunt reprezentate acum doar de cele din trecut si practic nimic din prezent nu-ti mai aduce fericire.

4. Ai alte prioritati

Iubitul tau ar trebui sa fie o prioritate pentru tine, insa daca locul ocupat de el vine dupa cariera, distractie si prieteni, atunci este evident ca nu mai ai sentimentele de la inceput. Incepi sa ii acorzi mai putina atentie pentru ca pur si simplu alte lucruri iti aduc mai multa fericire.

5. Fara sa vrei observi si alti barbati

Ti se pare ca vezi pe strada din ce in ce mai multi barbati atragatori? Ei bine, nu, nu au aparut deodata, ci pur si simplu iubirea ta pentru partener a scazut si inevitabil incepi sa observi si alti barbati. Totodata, nu mai esti asa geloasa daca cineva vorbeste cu iubitul tau, iar acest lucru va dauna relatiei voastre cu siguranta. Indiferenta ar putea distruge chiar si cele mai puternice relatii.

6. Petreci mai mult timp singura

Sa petreci timp si singura este absolut normal intr-o relatie si este chiar indicat. Cu toate acestea, daca preferi sa stai departe de partenerul tau in majoritatea timpului, ar putea fi o problema. Totodata, daca plecati in calatorii pentru munca si aceasta distanta mai mult va indeparteaza, in loc sa va apropie, este un semnal de alarma si o dovada a lipsei comunicarii dintre voi.

7. Obiceiurile simpatice au devenit enervante

Poreclele pe care la inceput le indrageai acum te enerveaza si, totodata, nu stii cum sa ii spui ca te deranjeaza toate obiceiurile care candva ti se pareau simpatice. Aceste semne iti arata ca iubirea dintre voi ar putea trece printr-o perioada dificila. Vorbeste deschis despre acest lucru, daca iti doresti sa continui o relatie cu iubitul tau.

8. Este mai mult prietenul tau cel mai bun in locul iubitului

Cheia unei relatii de lunga durata este fiti si cei mai buni prieteni. Cu toate acestea, daca el iti este mai mult un bun prieten cu care ai prefera sa discuti in loc sa petreci si clipe romantice, s-ar putea ca relatia voastra sa se transforme intr-o simpla prietenie.

