Cum sa faci selfie-ul perfect

Recunoaste, inainte de a posta un selfie, faci zeci de incercari si cu greu gasesti o poza care iti pune in valoare toata trasaturile. Se pare ca exista totusi un secret al selfie-ului perfect, descoperit chiar de catre cercetatori.

Daca nu stiai deja din sfaturile tuturor vedetelor, totul sta in unghiul din care faci fotografia. Dr. Anukka Lindell de la Universitatea Trobe din Melbourne a publicat un studiu in care a dezvaluit ca partea stanga este cea care va arata intotdeauna mai bine in fotografii.

Studiul acesteia s-a bazat pe analiza a 2000 de fotografii pe care le-a gasit folosind hashtag-ul „selfie”. Potrivit analizei acesteia, 41% din pozele gasite pun in evidenta partea stanga a fetei si doar 19,5% alegand o poza din fata.

Desi cercetarile au aratat ca fotografiile realizate din fata sunt la fel de expresive ca cele realizate din partea stanga, acestea sunt alese mai putin deoarece cele mai multe persoane nu considera ca le avantajeaza. Asadar, daca vrei sa obtii selfie-ul perfect, indreapta putin camera lateral, deoarece in felul acesta vor exista mai multe unghiuri in poza si iti vei pune in evidenta pometii. Aceasta pozitie te va ajuta sa pari mai slaba.

Evident, niciun studiu nu iti poate arata cum sa faci din prima selfie-ul perfect, insa incearca sa te fotografiezi din partea stanga si sa inclini putin capul. Pregateste-te ca pozele tale sa fie si mai apreciate, fara a folosi intotdeauna aplicatiile de editat!

