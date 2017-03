Cum sa faci o schimbare majora de cariera dupa 20 de ani

Nimic nu e imposibil atunci cand iti doresti cu adevarat, dar lucrurile devin dificile atunci cand inaintezi in varsta, cand ai multe responsabilitati si, eventual, o familie. Cu toate acestea, personalitati ca Vera Wang, care a devenit designer la 40 de ani, si Julia Child, care a transformat pasiunea gatitului intr-un job, la 36 de ani, sunt deseori inspiratie pentru ceilalti.

Iata cateva sfaturi pentru a nu mai sta pe ganduri si a face o schimbare majora de cariera dupa 20 de ani.

Fii realista

Desigur, esti pasionata de un anumit subiect, insa incearca sa gasesti un motiv pentru aceasta si sa te gandesti daca ti se potriveste. Cu totii visam sa fim celebri, insa este asta chiar ce ne dorim? Incearca sa identifici care sunt atuurile tale, calitatile si ce poti face sa obtii pozitia pe care o doresti. Este indicat sa analizezi experientele pe care le-ai avut, pe plan profesional, si sa prioritizezi lucrurile pe care le faci cu placere si la care te descurci cel mai bine.

Exploreaza hobby-ul pe care il ai

O pasiune se poate transforma intr-un job daca ii acorzi indeajuns de multa atentie si timp. Daca esti nemultumita cu domeniul in care lucrezi, demisia ta nu te va face sa te simti bine deloc. Din contra, te vei lovi de anumite realitati pe care le poti evita. Te sfatuim sa incerci sa inveti cat mai multe despre aceasta pasiune a ta, fie prin cateva workshop-uri sau cursuri private si sa faci pasi treptati in a-ti indeplini visul. Cine stie, dupa cateva experiente de acest tip, poate vei realiza ca nu e tocmai potrivit pentru tine.

Creeaza si mentine relatii

Si prin asta, ne referim la relatii de natura profesionala. Este vital sa iei fiecare oportunitate in consideratie si sa incerci sa cunosti cat mai multi oameni. Fie la locul de munca pe care il ai acum, fie prin participarea la anumite evenimente. Incearca mereu sa comunici cu toti cei din jur si sa mentii o relatie stabila.

Intra in contact cu persoane din domeniu

Acest sfat este strans legat de cel anterior. Crearea unor relatii vine prin contactarea mai multor persoane. Chiar daca pare ambitios si este posibil sa nu dea roade, este recomandat sa faci o lista cu oamenii pe care fie ii admiri, fie cu care ai vrea sa colaborezi. Contacteaza-i prin email, social media, asistenti personali si dintr-o mare de oameni vei primi un raspuns la un moment dat. Desigur, este necesar sa fii rabdatoare si sa alegi sa intri in contact cu persoane care par disponibile. Astfel vei reusi sa ai un mentor in cariera ta.

Lucreaza part-time

Desigur, nu e ce vrei sa faci pentru tot restul vietii, mai ales cand poate ai deja un job stabil. Experientele de voluntariat, stagiile de practica, posturile part-time te pot aduce in punctul in care iti doresti sa fii. Chiar daca momentan esti doar un freelancer, in timp vei ajunge la pozitia de editor, pe care ti-o doresti. Este indicat sa nu te descurajezi daca lucrurile nu sunt ce sperai a fi si sa te implici cat mai mult pentru a avea cat mai multa experienta.

Fii pregatita sa muncesti din greu

Chiar daca pare ca in zilele noastre oricine poate deveni celebru prin Instagram sau alte retele de socializare, asta reflecta doar o mica parte a oamenilor din intreaga lume. O cariera de succes si care sa reziste ani la rand necesita mult devotament, ambitie si multa munca. Incearca sa nu iei lucrurile personal si sa nu te compare cu ceilalti. Lucreaza in propriul tau ritm si fii realista. E mai bine sa ai o pozitie pe care nu o doresti pentru putin timp, dar sa-ti atingi scopul mai tarziu in viata si sa ramai pe aceea linie pentru un timp indelungat.

Indrazneste!

Dupa ce ai citit toate sfaturile noastre, credem ca stii daca hobby-ul tau poate fi transformat intr-un job sau va ramane doar o pasiune. Daca esti increzatoare in tine si stii ca poti, atunci e timpul sa faci urmatorul pas. Aminteste-ti sa te gandesti inainte daca iti permiti sa incepi aceasta noua aventura, sau daca ar trebui sa mai astepti inca putin pentru a avea o sustinere financiara. Intr-adevar, niciodata nu vei simti ca e momentul potrivit sa faci un pas atat de mare, insa daca vrei cu adevarat atunci vei reusi. Daca lucrurile esueaza, te poti intoarce oricand in domeniul in care ai deja experienta si poti incerca din nou mai tarziu.

Text: Cristiana Frunza

Foto: PR