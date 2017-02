Cum sa abordezi o discutie despre sex cu partenerul tau

„Let’s talk about sex!” nu e doar o melodie celebra, ci ar trebui sa fie si o regula inteleapta, de care sa tina cont toate cuplurile sanatoase. Din pacate, doar 9% dintre persoanele care fac parte din cupluri ce nu pot avea dialoguri confortabile despre sex se declara totusi satisfacute pe plan sexual. Atunci cand partenerii discută unul cu altul despre nevoile lor intime, discutiile sunt adesea indirecte, vagi si lasate fara rezolvare. De obicei, ambii parteneri se grabesc sa termine discutia, sperand ca celalalt le va intelege dorintele, fara sa spuna prea mult. Ideea este ca, cu cat esti mai direct(a) in legatura cu ceea ce-ti doresti, cu atat mai mult cresc sansele sa si obtii acel ceva.

Conversatiile despre sex reprezinta o modalitate puternica de a spori intimitatea in cuplu si gradul de conexiune (de aceea nu te sfii sa-i spui iubitului tau ce simti: „Noaptea trecuta, atunci cand m-ai atins, m-am simtit foarte sexy! Mi-a placut la nebunie!” sau „Sexul inainte de micul-dejun este cea mai placuta parte a diminetii!”).

Atunci cand comunicarea este plina de tensiune, este foarte posibil sa apara frustrare, ambiguitate si resentimente. De aceea, prietenia in afara dormitorului este cruciala pentru o viata sexuala plina de pasiune. Este ceva comun pentru cupluri sa discute despre sex, totusi cel mai adesea partenerii nu reusesc sa gaseasca cele mai potrivite cuvinte pentru a se exprima, fara sa para prea critici sau fara sa se simta stanjeniti.

Iata cateva sfaturi pentru a putea aborda firesc o discutie despre sex cu partenerul tau:

1. Fii pozitiva!

Ca sa poti discuta despre sex, deschis si fara tensiune, trebuie sa renunti la atitudinea critica. Daca vei avea aceasta atitudine, conversatia voastra se va termina abrupt. Daca ii spui „nu ma atingi niciodata” probabil ca vei ajunge rapid in situatia in care iubitul tau chiar nu te va mai atinge deloc. Incearca mai degraba: „Sarutul de sambata trecuta din lift a fost atat de sexy! Mi-a placut mult! Cand mai repetam?”, in loc de: „Urasc sa ma atingi asa!”. Din pacate, multi dintre noi se simt stanjeniti in legatura cu propriul corp sau cu performantele din dormitor. Daca pe deasupra mai adaugi si o doza de critica la toata incarcatura emotionala, vei inrautati si mai mult lucrurile si vei agrava toate nesigurantele (si ale lui, si ale tale). Mai bine impartaseste-ti nevoile intr-un mod pozitiv, pentru ca acest gen de comunicare va cladi si noi legaturi emotionale intre voi!

2. Fii rabdatoare!

Conversatiile despre sex pot fi stanjenitoare. Din cauza educatiei primite in familie, cei mai multi dintre noi se simt rusinati de faptul ca se bucura de sex, cu atat mai mult de discutiile legate de nevoi si dorinte. Asa ca, daca partenerul tau se simte inconfortabil cand initiezi astfel de conversatii, abordeaza-l cu mult tact! Incearca sa-i spui mai degraba ce simti tu in legatura cu sexul, cum l-ai perceput pe masura ce ai evoluat. O astfel de conversatie este o modalitate puternica de a te simti in siguranta alaturi de partenerul tau pe teritoriul conversatiilor despre sex.

3. Nu o lua personal!

Stiu ca acest sfat ti se pare cam deplasat, pentru ca sexul te implica in primul rand pe tine, dar ceea ce il excita sau, din contra, il inhiba pe partenerul tau n-are legatura (neaparat) cu tine. Apetitul sexual poate fi blocat de stres, de oboseala, de sentimente de stanjeneala, si de o multime de alti factori. Doar pentru ca partenerul tau nu are chef de sex, asta nu inseamna ca tu esti mai putin atragatoare. Sau ca felul in care faci sex ii displace. Cel mai bine ar fi sa stabiliti un fel de ritual de refuz, cum ar fi o scala de 1 la 9, in care 1 inseamna „nu, multumesc”, iar 9 „oh, da!”. Daca va veti folosi de aceasta scala, refuzul nu va mai fi personal. Inseamna doar: „corpul meu (sau mintea mea) nu este pregatit(a) pentru asta acum.”

4. Fii intelegatoare!

Sexul de calitate presupune ca ambii parteneri sa inteleaga si sa comunice in legatura cu ceea ce li se pare placut, sigur, potrivit si ce nu. Impartasirea acestor lucruri poate fi ea insasi o experienta placuta pentru ambii parteneri. De exemplu, daca partenerul tau isi doreste sa faca sex de trei ori pe saptamana, iar tu o singura data, poate ar fi bine sa va concentrati pe ce inseamna senzualitatea pentru voi amandoi. Solutia pentru a spori gradul de romantism inauntrul si in afara dormitorului este sa deprindeti (amandoi) arta conversatiei despre sex. Sa invatati sa va comunicati fara inhibitii (dar cu mult tact) nevoile, dorintele, dar si frustrarile, intr-un mod care nu-l rani sau indeparta pe partenerul vostru. Va asigur ca experientele voastre vor fi mult mai placute pentru voi amandoi.

