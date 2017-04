Cum poate afecta dorinta de a nu fi inselata relatia ta

Unii din noi pot avea o frica mai mare sau mai mica de a nu fi inselati, insa cu totii dorim sa evitam acest lucru pe cat posibil. Dorinta de a insela provine dintr-o nesiguranta, sau mai mult, o insuficienta a relatiei. Chiar si asa, noi nu putem controla aceasta dorinta a sa. Da, sunt unele lucruri in legatura cu care poti fi mai precauta, insa, odata duse la extrem, aceste lucruri iti vor afecta profund relatia.

Crezi ca daca ii verifici mesajele sau masina, vei putea evita un astfel de eveniment nefericit? Poate da, poate nu, insa ce faci atunci cand el observa aceste gesturi?

Specialistii in psihologie ne-au oferit sfaturi, de-a lungul timpului, cu privire la o relatie sanatoasa, insa, sigur ca depinde de fiecare relatie in parte. Dar, un lucru a fost dovedit: cu cat incerci sa previi ca el sa te insele, cu atat mai mult ii creezi o dorinta de infidelitate.

El va fi nesatisfacut in aceasta relatie

Si pe buna dreptate! Cui i-ar placea sa fie interogat in fiecare seara, sau verificat la fiecare miscare? Nevoia de libertate se diminueaza, iar el se va simti inchis in aceasta relatie.

In continuare, partenerul va renunta la angajamentul relatiei si totodata, la fidelitate pe care a oferit-o pana acum. Fie ca se simte investigat, sau presat de nenumarate comentarii, el va gasi o anume fascinatie in relatii cu alte persoane.

Isi va dori sa incerce altceva

Intr-o situatie in care primesti sentimente de nesiguranta din partea jumatatii tale, fiecare persoana tinde sa devina usor anxioasa si sa se gandeasca, cu adevarat, la cat de mare este aceasta problema. De asemenea, faptul ca tu, poate, ii vei aduce reprosuri, il va determina sa incheie aceasta relatie.

El va fi atras de alte persoane

Da, te iubeste si are sentimente profunde pentru tine, dar neincrederea ta in el, nu il va tine langa tine. Odata ce partenerul tau va asimila aspecte negative, ca certuri, reprosuri, nesigurante, cu tine, atunci ii va fi foarte usor sa gaseasca atragatoare persoane la care, poate, nu s-ar uita niciodata.

Totusi, care sunt cateva lucruri la care trebuie sa te gandesti, daca devii ingrijorata ca ai putea fi inselata ?

Fa-ti curatenie in ganduri

Identifica problema care te deranjeaza. De multe ori, ce te sperie cu adevarat sunt unele temeri interioare, sau ideea a ce poate fi mai rau. Daca aceste temeri nu au o baza, atunci vei ajunge in situatia in care il vei invinovati pe el, fara un motiv concret.

Comunica cu partenerul tau

Este firesc sa trecem prin perioade mai proaste, insa o comunicare eficienta ne poate ajuta sa evitam un final nefericit. In orice relatie sanatoasa trebuie sa exista intelegere si incredere, iar acestea sunt bazate pe comunicarea constanta. Ai fi surprinsa sa auzi si parerea partenerului tau, care te va reasigura ca lucrurile merg bine.

Apreciaza ce e mai bun intr-o relatie

Cand ceva merge prost, avem tendinta de a vedea doar aceste lucruri neplacute. Este recomandat, de catre specialisti, sa ne apreciem partenerul si lucrurile care ne fac fericite acum. O atitudine pozitiva iti va aduce mai multe de castigat, decat o atitudine negativa.

Stabileste cu partenerul tau regulile relatiei voastre

Oamenii sunt diferiti, astfel ca tu poti avea o viziune asupra ce inseamna o relatie fericita, si el o viziune diferita. Din nou, discutii despre acest subiect te vor ajuta sa intelegi care sunt asteptarile tale de la el, si ale lui de la tine. Este necesar sa va acordati libertate, si totodata, sa petreceti timp impreuna cat sa va faca pe amandoi fericiti.

Cel mai important este sa te intelegi pe tine, dupa care sa iti poti intelege partenerul. Dorinta de a nu fi inselata este fireasca, naturala, dar conteaza foarte mult modul cum o transmiti. Nu te inchide in tine, exprima-ti emotiile si cere ajutorul partenerului. La urma urmei, el este cel langa care traiesti si care te poate sprijini in orice moment.

