Cum a fost la avanpremiera filmului „Frumoasa si Bestia”

Filmul „Frumoasa si Bestia” a avut, recent, avanpremiera speciala. Reinterpretarea live-action a minunatului film de animatie „Beauty and the Beast” din 1991, cu Emma Watson in rolul principal, a strans peste 600 de invitati la cele doua ecranizari speciale, in avanpremiera, care au avut loc pe la Cinema City din AFI Cotroceni.

Invitatii s-au lasat fermecati de frumoasa poveste de dragoste, al carei mesaj dateaza din Franta secolului al XVII-lea, dar care, in versiunea de anul acesta, a fost cu mult imbunatatita datorita tehnolgiei desavarsite cu ajutorul careia a fot realizat filmul. Cu toate acestea, emotia si magia peliculei nu s-au pierdut, asa ca asigura-te ca nu il ratezi nici tu.

Filmul „Frumoasa si Bestia” are premiera pe 17 martie 2017, fiind disponibil in format 3D (subtitrat si dublat) si IMAX 3D (subtitrat) si 4X 3D (subtitrat si dublat).

La avanpremiera speciala au luat parte jurnalisti, bloggeri, parteneri si vedetele Nico, care si-a imprumutat vocea personajului Doamna Ceainic in filmul dublat, Corina Caragea, Nicole Cherry, Nicoleta Nuca, Giulia Anghelescu, Andrei Leonte, Tily Niculae, Ami, Stefan Stan, Ana & Virgil Stanescu, Cosmin Tudoran, Cristina Cioran, Dorin Chiotea, Doru Todorut, GeØrge, Irina Baiant, Irina Mohora, Iulia Ionescu, Laura Gruia, Livia Graur, Loredana Dinu, Mihaela Cozmolici, Raluca Moianu, Sasha Borona, Ramona Solomon, Alina Laufer, Camelia Baltoi, Victoria Blochina, Vitalie Cojocari, Monica Iagar, Mihaela Cozmolici, Simona & Rares Dragomir, Kinga Varga.

Foto: PR