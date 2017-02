Cum ar fi sa ai nevoie de permisiunea partenerului pentru a face un avort?

Vorbim oare vreodata prea mult despre avort? Ei bine, se pare ca nu. Acest lucru pur si simplu nu este posibil. Si nu neaparat pentru ca suntem intr-o tara in care avortul este folosit deseori ca metoda primara de contraceptie (lucru care nu e in regula si despre care ar tot trebui sa vorbim mai pe larg, mai cu seama ca nu exista, la noi, vreo forma de educatie sexuala care sa le permita tinerelor femei sa faca alegeri mai inspirate in legatura cu sanatatea lor reproductiva). Ci pentru ca dreptul de a alege ce faci cu propriul tau corp este unul castigat – dar, ca orice alt drept, este atacat din toate partile.

Cazul despre care vreau sa iti povestesc acum se intampla in Statele Unite ale Americii – tara in care s-au si castigat, inaintea altor tari, multe drepturi, dar in acelasi timp si cea in care activistii de toate felurile se straduiesc mai mult ca oriunde sa tina sub control legile care ar restrictiona chiar aceste drepturi. Sa iti explic, pe scurt.

Ei bine, in statul Oklahoma exista acum o propunere de lege care ar forta femeile sa obtina permisiunea partenerului lor sexual inainte de a face o intrerupere de sarcina. Proiectul cu pricina, care a trecut deja prin niste prime comisii, spune ca femeile ar trebui sa obtina consimtamantul partenerului pentru a opri din evolutie o sarcina. Autorul proiectului de lege este Justin Humphrey, cel care a si declarat, pentru site-ul Intercept, urmatoarele: “Inteleg faptul ca femeile spun ca este vorba despre propriul lor corp. Dar cred ca sunt lucruri separate in aceasta situatie in care este sunt niste «gazde». Si stii, atunci cand intri intr-o relatie, ca tu vei fi o gazda, iar daca stii acest lucru trebuie sa iti iei toate precautiile necesare ca sa nu ramai insarcinata. Deci aceasta este pozitia mea. Cred ca, da, corpul tau este corpul tau, dar trebuie sa fii responsabila cu el. Dupa ce ai fost iresponsabila, atunci nu pretinde ca te poti duce sa faci ceva in legatura cu corpul altcuiva, cand tu esti doar gazda si ai cerut, cumva, sa fii in aceasta situatie.”

Daca inca nu stii de unde sa apuci aceasta declaratie profund misogina, lasa-ma sa ti-o explic, asa cum am inteles-o eu. Ei bine, stimatul domn Humphrey incearca in prima faza sa recunoasca dreptul femeii de a face alegeri in legatura cu propriul corp, desi chiar el propune un proiect de lege care ar restrange acest drept si, mai mult, ar da partenerului, dar si medicului si, implicit, statului acelasi drept. Deci unde mai este dreptul femeii in acest caz? Exact, nicaieri!

Apoi, spune si un lucru de neinchipuit – acela ca femeia este pur si simplu o gazda, un fel de vas sau, daca vrei o comparatie mai sugestiva, un fel de Sigourney Weaver in “Alien”, fara mare control in legatura cu embrionul care ii populeaza pantecele, embrion care este, in opinia lui, mult mai important decat “gazda”. Da, chiar o celula sau o aglomerare de celule are mai multe drepturi decat o femeie, in viziunea lui. Minunat!

Apoi, el spune ca este de datoria femeii sa se protejeze, sa isi ia toate masurile de precautie necesare atunci cand face sex si/sau se afla intr-o relatie. Pentru ca, se pare, conform domnului Humphrey, ea este singura atunci cand are loc contactul sexual din care sa rezulte o sarcina. Inca nu am auzit de proiecte de legi care sa ii oblige pe barbati sa faca vasectomii sau sa poarte prezervative. Ciudat, nu?

Dar, desi femeia este singura care poarta aceasta responsabilitate, ea trebuie sa se adreseze unui for mai inalt (partenerul) care ar trebui sa ii dea voie (sau nu) sa faca o intrerupere de sarcina. Ei bine, asta e fix ce ii mai trebuie unei femei.

Partea mai proasta este ca un astfel de om poate sa propuna un proiect de lege, si ca proiectul cu pricina vine intr-un moment in care miscarea anti-avort capata avant in Statele Unite, care au azi un presedinte care s-a pronuntat deja ca fiind impotriva avortului. Daca nu iti aduci aminte, am sa iti spun ca Donald Trump a spus, la un moment dat, ca ar trebui sa existe o forma de pedeapsa pentru femeile care fac avorturi. Si nu s-a limitat doar la asta.

Conform Associated Press, in statul American Oklahoma au fost introduse 11 astfel de proiecte legate de drepturile reproductive in aceasta sesiune, dar asta nu inseamna ca toate vor trece prin pasii necesari pentru a deveni legi. Dar aceste proiecte vin si pe fondul unor legi foarte aspre deja existente in stat – de exemplu, femeile care doresc sa faca o intrerupere de sarcina trebuie sa treaca printr-o perioada de 72 de ore in care sunt consiliate in legatura cu o presupusa conexiune intre avorturi si cancerul mamar, asta desi The National Cancer Institute sustine ca nu exista nici o astfel de conexiune.

Activistii pentru dreptul femeii de a alege sunt, pe buna dreptate, furiosi, dar si increzatori ca o astfel de lege nu va fi votata, in parte datorita unei decizii a Curtii Supreme din 1992 care spune ca nu este necesara din punct de vedere legal anuntarea partenerului in legatura cu o sarcina. Dar ce este cert este ca mereu vor exista oameni care sa nege dreptul femeilor de a face ce vor cu propriul corp – iar pentru a-si atinge scopul vor recurge la orice mijloace.

