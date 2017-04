Consecintele neasteptate ale unei relatii fara obligatii

Intr-o relatie fara obligatii totul e amuzant, relaxat, fara prea multa bataie de cap. Sau cel putin, asa credem noi. Intr-o relatie de acest tip, ambii parteneri stiu ca-si doresc doar sex si nimic mai mult. Regulile unei relatii fara obligatii sunt nescrise si stabilite de la inceput. Si totusi ce ar putea sa devina complicat?

Nu faceti sex

Da, suna ciudat, cum ai putea sa fii intr-o relatie unde premisa principala este sexul, dar sa nu faci sex? Simplu! In cazul unei relatii fara obligatii, partenerul tau nu se simte obligat sa te faca pe tine o prioritate. Asa ca, in unele cazuri, tu vei ajunge pe un plan indepartat, in timp ce el isi vede de viata lui, de prieteni si de cariera.

Totodata, ideea de monogamie nu exista in acest tip de relatii, iar acest lucru inseamna ca amandoi va puteti intalni cu alte persoane. Alte intalniri pot duce la sex cu alte persoane si astfel, relatia dintre voi doi se va strica, mai devreme sau mai tarziu. Vor trece saptamani pana il vei vedea din nou.

Nu are timp pentru tine

Cand vine vorba de a va sincroniza vietile, este foarte probabil ca lucrurile sa ia o turnura neplacuta. Oricat de pasionali sunteti amandoi, intalnirile voastre nu vor fi zilnice, Din contra, nefiind o prioritate, va si fi mai greu sa stabiliti o zi si o ora convenabila pentru amandoi.

Daca partenerul tau este o persoana ocupata, atunci te vei gasi in situatii in care ti-ai dori sa poti petrece o noapte cu el, insa este imposibil. Si nu e nimic mai neplacut decat sa-ti doresti o noapte cu el, iar el sa te refuze. Insa, asta este una dintre realitatiile unei relatii fara obligatii care vor aparea din ce in ce mai des.

Unul dintre voi se va atasa

Oricat de mult ai evita, in cele din urma, unul dintre voi se va indragosti de celalalt. Este o alta realitate comuna, care apare intotdeauna si pe neasteptate.

De obicei, te indragostesti cand te astepti mai putin. In cazul persoanelor care nu cauta o relatie, acestea dau mereu peste cineva perfect pentru ei si cu care ar incepe o relatie. Si oricat de mare adept al relatiilor fara obligatii esti, sexul este unul din cele mai intime acte intre doua persoane, iar de foarte multe ori aceasta conexiune ii apropie pe cei doi foarte mult.

Fie ca esti tu cea care s-a indragostit, sau partenerul tau, situatia va deveni si mai complicata de aici incolo. De obicei, cel care are sentimente de atasare va dori sa schimbe acest aranjament si sa il transforme intr-o relatie stabila, pe cand celalalt va incerca sa evite acest lucru pe cat posibil. Ce-i drept, relatia fara obligatii presupune doar sex, iar orice fel de schimbari va transforma relatia intr-una bizara.

Unul dintre voi va deveni gelos

Surprinzator sau nu, unul din cei doi parteneri va deveni gelos. Destul de subiectiv, insa aceasta gelozie poate avea mai multe forme. Daca unul din voi s-a atasat, deja, de celalalt, atunci relatia va parea una deschisa si gelozia va fi fata de faptul ca partenerul tau se intalneste cu alte persoane.

Daca nu e vorba de sentimente, iar relatia merge ca la carte, atunci gelozia poate aparea fata de viata celuilalt. Te vei simti, poate, data la o parte, sau unul din voi va deveni gelos pe interesele celuilalt in viata amoroasa. E evident ca partenerul tau ofera mai mult timp altor persoane si acest lucru poate fi deranjant.

Unul dintre voi va gasi pe altcineva

Si nu ne referim la o alta relatie fara angajamente, ci la o relatie stabila. Aceste tipuri de relatii fara obligatii nu pot dura la nesfarsit, iar dorintele fiecaruia se pot schimba, dupa o perioada. Chiar daca esti implicat intr-o relatie cu beneficii, poti oricand sa intalnesti persoana potrivita pentru tine, care te va determina sa te implicit mai mult si pe toate planurile.

O decizie de acest gen va incheia, imediat, o relatie pur si simplu fizica. Iar daca tu inca nu ai intalnit pe acel cineva special, te poti astepta ca partenerul tau sa inceapa o relatie, cand nici nu gandesti. Asadar, acest tip de relatie nu va dura prea mult.

